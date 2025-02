La cita más incómoda en «First Dates»: «No he podido decirle que se callara»

Antonio y Montserrat acudieron anoche al restaurante de «First Dates» para darse una segunda oportunidad e intentar unir sus caminos en esa aventura que es el amor. La intentona, sin embargo, no funcionó. A la invitada no le gustó su acompañante, algo que demostró en reiteradas ocasiones pese a que Antonio, mucho más animado, se entregó a la ocasión para intentar conquistarla . «¿Te puedo preguntar cuántos años tienes?», le dijo ella, de 74 años. Antonio no quiso contestar a su pregunta. «Dejemos los años de lado», se limitó a decir.

Montserrat, desconfiada, aseguró ante la cámara que Antonio, probablemente, tendría unos 80 años , algo que no debió convencerle en absoluto. «Dicen que el amor no tiene edad », afirmó Antonio quien, en realidad, tan solo tenía un año más que la mujer, 75 . «¿Sabes bailar, haces gimnasia?», prosiguió Montserrat con el interrogatorio. «Sí, me gusta mucho bailar», afirmó Antonio.

«Yo busco un señor que me acompañe a hacer deporte, si voy de viaje...», reclamó Montserrat. La conversación entre Antonio y Montserrat no fluyó en «First Dates» . «No he hablado mucho, hablaba él y no me dejaba hablar», se quejó la mujer. «Lo primoridal en una pareja es que me quiera», dijo Antonio, cuya excesiva verborrea pareció molestar a Montserrat. «Me ha dado corte decirle que se callara» , expresó. Él, sin dudarlo, reconoció su facilidad de palabra: «Soy un pesado».

Sonó «Mi carro», de Manolo Escobar, y Antonio y Montserrat se soltaron en la pista como dos adolescentes. «De momento me ha animado un poquito» , reconoció entonces Montserrat al terminar el encuentro.