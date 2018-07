«First Dates» celebra la diversidad sexual en una noche llena de sorpresas

Actualizado 05/07/2018 a las 22:33

«First Dates», con Carlos Sobera al frente, sigue empeñándose en su tarea de erradicar la soltería en España. Tarea difícil la suya, pero no es esa razón paa claudicar. Por el plató de Cuatro han pasado los personajes más excéntricos que uno pueda imaginarse, y no pocos de ellos se han ido del programa acompañados. Ninguna misión es imposible.

Para la edición de este jueves «First Dates» quiso aprovechar la reciente celebración del Día del Orgullo Gay para emitir un programa especial: «First Dates Orgullosas». En nombre de toda la poblaxión LGTB, pero centrándose principalmente en las mujeres trans y lesbianas, Sobera y los suyos celebraron una noche muy especial. Para abrir la velada, hubo una actuación en directo desde el restaurante del coro gay de Barcelona.

Hubo otra sorpresa más para una noche tan reivindicativa. Antes de que comenzasen las citas, Sobera recibió en la barra a Jimena y Shaza, la pareja lesbiana que hace un año estuvieron retenidas en Turquía por su condición sexual. Las dos jóvenes, la primera española, compartieron con el equipo de «First Dates» su angustioso paso por Turquía, donde llegaron a ser acusadas de terrorismo. Una vez superada tan desagradable situación, las dos mujeres se sentaron a cenar frente a las cámaras para reafirmar su amor. A la mitad de la cita, Jimena se lanzó a leer una carta que era una declaración de amor en la que expresaba de pasar el resto de su vida junto a Shaza.

Una de las parejas más extravagantes de la noche fue la formada por dos drag-queens de nombres muy peculiares: Sobredosis González y la apodada como «Pecaminosa». La primera impresión fue excelente en los dos sentidos, y a ambas les encantó conocer a una persona con su mismo estilo de vida. «La he visto y me he enamorado. Es guapísima», se sinceró la «Pecaminosa». «Yo me lo estoy pasando super bien», reconoció Sobredosis, «tenemos que hacer un dúo, hacer algún espectáculo juntas». Tal y como podía esperarse, ambas se dieron el «sí, quiero» y se marcharon de la mano del restaurante.