A punto de cumplir mil emisiones en antena, «First Dates» volvió este miércoles a Cuatro, con una nueva tanda de solteros que llegaron al formato que presenta Carlos Sobera para tratar de encontrar el amor. Algunos no tuvieron suerte, como sucedió con Alejandra y Jagoba, una de las parejas a las que intentaron juntar desde el «dating-show» de Mediaset, aunque sin mucha fortuna.

Y eso que la cita entre ambos no arrancó nada mal en «First Dates». Alejandra, una joven madrileña de 18 años que se definió como «lanzada y expresiva», parecía estar contenta con Jagoba, administrativo y árbitro de fútbol de 22 años, apasionado del deporte y natural del municipio vizcaíno de Alonsótegui.

Al respecto del deporte, Alejandra también tenía mucho que decir. «Yo soy bailarina de "pole dance", aunque ahora lo tengo un poco apartado por sacarme el carnet de conducir», dijo la joven. «Estoy ahora con el práctico. Llevo 25 clases, pero en el teórico tuve más de diez fallos antes de aprobar», confesó. Una aclaración que sorprendió a Jagoba. «¿Pero qué cojones hiciste? ¿Más de 10 fallos? Eso es que no te habías preparado nada. Y 25 clases, me parece mucho», opinó el joven vizcaíno en el formato de Sobera.

La conversación entre ambos continuó fluyendo en «First Dates», también cuando hablaron acerca de su pasado sentimental. «Le veo como yo, que tampoco ha tenido relaciones largas», dijo Alejandra. «A ver, que no te voy a decir que no ligue, pero no he tenido cosas serias», agregó. En ese instante, la joven quiso saber si Jagoba había sido «infiel» en alguna ocasión... y su respuesta fue de lo más sorprendente.

«Bueno, a ver...», comenzó diciendo el chico. «Hace tiempo, yo estaba quedando con dos chicas al mismo tiempo. Y un día, dio la casualidad de que una me mandó una foto de la otra. Y de repente me dice... "¿La conoces?". Imagínate...», comenzó a relatar el joven. «Pero ella me dijo: "Claro que la conoces. Y estás quedando con ella también"», explicó. «¡Qué fuerte!», dijo Alejandra, sorprendida. «Claro, es las dos que eran amigas... pero yo no lo sabía. ¿Qué cojones iba a saber?», siguió contando Jagoba.

A continuación, el joven explicó su pasión por el remo. «Entreno 6 días a la semana», dijo. «¿De manera profesional?», le preguntó Alejandra. «No, porque no da dinero», contestó Jagoba, que le enseñó sus callos a su pareja de «First Dates». «¡Haces de todo!», observó la joven... que no estaba tan contenta a ese respecto. «Con todo lo que tiene que hacer, al final no va a tener tiempo para mí...», comentó, ante las cámaras de «First Dates».

Minutos después, llegó la hora de la verdad: el momento de saber si ambos tendrían una «segunda cita». «No me esperaba un chico tan mono ni tan simpático conmigo», dijo Alejandra. «Eres muy guapa y tienes un cuerpo que está muy bien. Hablas con soltura y eso me gusta», refirió Jagoba. «Tú también tienes muy buen cuerpo», apreció Alejandra.

Sin embargo, y pese al intercambio de piropos, el desenlace fue de lo más inesperado. «Yo no tendría una segunda cita. Me ha gustado mucho el chico, pero hace un montón de cosas y no tendríamos tiempo de vernos», dijo Alejandra. Su respuesta dejó desconcertado a Jagoba, que, nervioso, trató de salir por la tangente. «Bueno... yo tampoco tendría una segunda cita. Primero por la distancia, pero también porque la veo como una especie de entre amiga y hermana pequeña», sentenció el joven, que regresó a Bilbao de vacío después de que no cuajase su noche en «First Dates».