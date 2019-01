Actualizado 29/01/2019 a las 22:31

Una docena de solteros afrontaron este martes su oportunidad para encontrar pareja. «First Dates» sigue empeñado en emparejar a los españoles más excéntricos de nuestro país. Carlos Sobera hace de anfitrión en el apodado como «restaurante del amor», el espacio diario de Cuatro para los vagabundos del amor. «Este no es un restaurante cualquiera», recuerda siempre Sobera al empezar el espacio de Cuatro. Como viene siendo habitual, «First Dates» no defrauda a la hora de mostrar al espectador lo más granado de la sociedad española.

Estrenó la noche Araceli, una publicista marbellí de 25 años, vestida con estética gótica y los brazos llenos de tatuajes. La andaluza le contó a Sobera que «siento una especial conexión con Egipto. Ya antes de saber hablar ya me iba a coger los libros de Egipto...Me encanta todo lo relacionado con los aliens y los misterios; siempre estoy pendiente de si hay excavaciones en Egipto o si hay nuevas tumbas». Araceli dijo estar buscando «una persona centrada. Y si viene un chico con malos tatuajes me voy».

A cenar con ella llegó Juanma, un camarero valenciano de 25 años con tatuajes hasta en los párpados. «La gente me ve y piensa que no tengo oficio ni beneficio, pero quien me conoce sabe que no es así». En cuanto les presentaron Araceli se fijó en sus tatuajes en los párpados: «Me gusta eso, son las monedas de Caronte de la mitología griega». Él, en cambio, aseguró en el confesionario que «no me gusta nada ese rollo gótico».

Se sentaron a cenar y, aunque había buena sintonía en la conversación, a Araceli no acabó de convencerle que Juanma trabajase en la noche: «Tendría que dejarme muy claro que soy su chica y solo quiere estar conmigo». Luego se preguntaron por sus aficiones, y ella dejó muy sorprendido a Juanma diciendo que la suya era estudiar jeroglíficos. «Toda la cita me he ido sorprendiendo más, y con lo de los jeroglíficos ya no sabía qué decir», reconoció Juanma. Al final, decidieron darse una segunda oportunidad y seguir conociéndose.

Para la segunda ceno llegó Adrián, un ilustrador madrileño de 29 años, que se presentó como «bisexual, me gustan las personas, pero la verdad es que siempre he estado más agusto con chicas y espero que hoy venga una chica». Pero en «First Dates» tenían otros planes para él, y le sentaron a cenar con Pablo, un estudiante de caracterización de 24 años al que también le apasiona el dibujo.

La conversación fue animada desde el comienzo, pues a ambos les gustó que al otro le gustase el arte. Se pusieron a hablar sobre anime y videjuegos. Inevitablemente, salió el tema de sus experiencias amorosas y Adrián contó que acaba de terminar una relación de seis años. «Con una chica», aclaró. A Pablo le sorprendió mucho eso: «No me lo esperaba para nada. ¡Pero si yo lo vi y pensé que era gay al 100%!». A la hora del desenlace final ninguno de los dos quiso tener una segunda cita como pareja, aunque coincidieron en que formarían una buena amistad.