Actualizado 18/10/2019 a las 22:51

«First dates» nos tiene acostumbrados a ofrecernos momentos de todo tipo. Y en la entrega de este viernes, no iba a ser menos. El restaurante de citas a ciegas más conocido de la televisión reunió en una misma mesa a Ana y a Ángel, dos personas completamente desconocidas. Pero lo que no se podían imaginar era que la cita iba a comenzar con un accidente del que podrían haber salido varios lesionados.

Ana, de 30 años, es auxiliar de enfermería en Tarragona, y acudía con la firme intención de poder encontrar el amor después de haberlo buscado en vano. Quién quisiera amarla debía de aceptar también a su hija, de 9 años. Entre ambas había un gran vínculo de unión, y es que las dos eran aficionadas a ser majorettes.

«Empecé a hacer majorette desde los 8 años y hasta los 17. Lo dejé porque empecé a trabajar, y me llegó la afición porque mi madre llevaba el club», comenzó diciendo en su presentación a cámara. Además, guardaba un gran recuerdo de aquella época. «Me gustaba, íbamos a campeonatos porque estábamos federadas. Llegué a un europeo y quedamos terceras. Ahora mi hija sigue mis pasos», confirmó.

La experiencia en el amor de Ana no había sido demasiado positiva hasta la fecha. «Todos los tíos que he conocido buscan lo mismo: un pinchito. Pero yo no soy de eso. Yo ahora no busco eso, sino una relación estable», dijo. Además, no quería encontrar a una persona que fuera dependiente de ella, sino que quería un alma completa con la que compartir una vida juntos.

Al otro lado de la mesa, «First dates» le propuso a Ángel, un tapicero de 33 años nacido en Barcelona pero que actualmente reside en Huesca. Lo que no se podía esperar era el espectáculo que se encontraría al entrar por la puerta del restaurante del programa.

Al otro lado de la puerta, Ana le esperaba con el bastón de majorette, lista para realizarle una pequeña presentación. Alejado desde la puerta, Ángel no se atrevió a avanzar más hacia la barra hasta que su compañera de mesa no terminó el espectáculo aéreo. Y es que, a pesar de lo impresionante del comienzo, el final fue un fracaso absoluto.

Ana perdió el control sobre el bastón y, de un manotazo, lo lanzó hacia atrás. Este salió disparado hacia la barra, en donde los camareros de «First dates» contemplaban el espectáculo. Por suerte, el objeto se estrelló contra la barra del local, sin provocar daño alguno por escasos centímetros.

«Pensaba que era un espectáculo que me estaban haciendo. Pensaba que no era mi cita, la verdad», comentó a cámara Ángel, sin entender el por qué le había hecho aquel recibimiento su cita en «First dates». Pero, por fortuna, esto solo sucedió al principio, ya que el resto de la velada transcurrió con total normalidad. De hecho, ambos prometieron volver a verse en un segundo encuentro que tendría lugar fuera del local, aunque al término de la cita llegaron incluso a besarse en los labios.