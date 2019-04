Actualizado 03/04/2019 a las 00:18

La noche de este martes, antes de la emisión de un nuevo episodio de «Secretos de Estado», Telecinco pasó «GH DUO: Última Hora», un breve repaso a lo que ha acontecido en la casa de Guadalix en las últimas horas.

Para amenizar la noche, y nada más empezar la velada, Jordi González anunció que los concursantes recibirían las primeras noticias del exterior desde que entraron en el reality. «Vais a vivir un momento único», les avisó el Súper, «seguro que echais de menos ver un informativo o escuchar la radio. Mirad fijamente la pantalla, porque hemos seleccionado algunas noticias». «¡El Atleti ganó la Champsions!», fantaseó Albalá.

La pantalla se puso en negro y aparecieron unas letras blancas que decían: «Pedro Sánchez adelanta las elecciones para el 8 de abril». «¡Lo sabía!», dijo, una vez más, Albalá. A Kiko Rivera se le veía más alterado: «¡Ostia, ostia!».

«Gran Hermano Dúo» se alarga hasta después de Semana Santa», rezaba el segundo anuncio. Todos se quedaron en silencio, muy impactador, y fue Rivera el primero en abrir la boca: «Eso no será verdad, ¿no? Ostia, se me acaba de descomponer el cuerpo». Sin apenas tiempo a que asimilasen la noticia les lanzaron el siguiente bombazo.

«Albert Rivera y Malú buscan casa para irse a vivir juntos». Este fue, de largo, el anuncio que más sorprendió. «¡Qué me estás contando! ¿en serio?», exclamó María Jesús. «Yo no me lo creo eso», interrumpió Albalá.

Tras un par de avisos más sobre el paradero de los concursantes expulsados, el Súper les confesó que dos de las noticias eran falsas. «Una seguro que es la de que Fortu canta electro latino», dijo María Jesús. «¡Y lo de Semana Santa tampoco puede ser verdad!», se indignó Rivera. Para Albalá lo menos creíble era la relación entre Rivera y Malú.

Para finalizar tuvo lugar un turno de posicionamiento, en el que los finalistas se colocaban detrás del compañero que pensaban que quería en quinto lugar. Ninguno se puso detrás de Albalá, detrás de Irene se puso María Jesús, que le devolvió la jugada después. Juanmi fue el más votado, pues Albalá y Rivera creían que él debía de quedar quinto. Por último, Juanmi se vengó de Kiko y le nominó como colista.