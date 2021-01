Se filtra un vídeo sexual de Lola, concursante de «La isla de las tentaciones»

Play Televisión Madrid Actualizado: 23/01/2021 13:34h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La tercera entrega de La isla de las tentaciones, además de la de las infidelidades, es la de los spoilers. Con tan solo un programa emitido, el espectador ya conoce a gran parte de los pecadores... y sus pecados.

Este viernes, después de que la nueva temporada de La isla de las tentaciones comenzara su andadura ante un 25,2% de cuota de pantalla y 3.012.000 espectadores, se filtró un vídeo sexual entre Marina e Isaac, conocido como Lobo, cuya química quedó patente en el primer capítulo del programa, donde tontearon delante del novio de esta. En el vídeo, filmado con una cámara instalada en la habitación de la concursante, aparecen Marina e Isaac practicando sexo oral. Aunque tanto desde Mediaset como desde la productora Cuarzo ponen especial cuidado en qué imágenes se emiten, las imágenes fueron filtradas por una cuenta de Twitter anónima. El vídeo ha sido retirado de la plataforma, aunque ha continuado viralizándose por otras cuentas de la red social que siguen La isla de las tentaciones.

Marina, la pecadora de La isla de las tentaciones, ha publicado una historia en Instagram en la que condena la difusión de esas imágenes y ha anunciado acciones legales, pero no es la única malparada.

Dos días después del estreno de La isla de las tentaciones, el programa se enfrenta a una nueva filtración de carácter sexual, en esta ocasión protagonizada por Lola y Carlos, que dan rienda suelta a su pasión en la piscina de su villa en República Dominicana.

Si bien es cierto que el vídeo sexual de Lola y Carlos no es tan explícito como las imágenes entre Marina e Isaac, de momento Cuarzo no se ha manifestado al respecto, como sí hizo ayer después de que se hiciera pública la primera infidelidad de La isla de las tentaciones: «Hemos tenido conocimiento de imágenes sensibles relacionadas con el programa La isla de las tentaciones de forma no autorizada por la productora. Se trata de una situación sin precedentes que Cuarzo rechaza absolutamente. Cuarzo ha puesto en marcha una investigación interna para clarificar los hechos e identificar a los responsables».