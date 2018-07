El Festival de Eurovisión de Israel 2019, en peligro

Actualizado 27/07/2018 a las 19:23

Continúa el lío con respecto al Festival de Eurovisión 2019, que debería celebrarse en Israel. Desde que la cantante Netta se alzase el pasado mes de mayo al cielo de Lisboa con su grito feminista en «Toy», lo cierto es que la polémica no ha abandonado al certamen de la canción por excelencia en Europa y su edición del próximo año.

La última complicación ha llegado después de que Israel no haya pagado, hasta el momento, los doce millones de euros de fianza que debe entregar a la UER (Unión de Radiodifusión Europea) en concepto de fianza para poder celebrar el Festival de Eurovisión 2019. Según informa el medio local «Times of Israel», el país está «en riesgo de perder el derecho a celebrar» el certamen si no paga «antes de los próximos cinco días» a la UER.

Como explica el citado medio, los responsables de la UER habrían «enviado una carta» dirigida al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, al Ministro de Finanzas Moshe Kahlon y al Ministro de Comunicaciones Ayoub Kara para «advertirles de la amenaza», después de que el Gobierno israelí anunciase hace unos días que los presupuestos de la nación «no aumentarían» para el próximo curso.

Así las cosas, Israel tiene apenas unos días para pagar la «fianza» que debe asumir para poder celebrar el Festival. En caso de no hacerlo, Eurovisión no se celebraría allí, aunque sí que podría tener lugar en otro país.

En ese aspecto, hay países que se han mostrado proclives a la celebración del certamen, como Bélgica. Sin embargo, el mejor colocado sería Chipre, segundo clasificado en la última edición, seguido de Austria, que completó el podio.