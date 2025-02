Favoritismo en 'MasterChef': un robo vuelve a poner en el punto de mira a Luca Dazi, el polémico 'tiktoker'

En cada edición de 'MasterChef' , al menos un concursante se postula como el eterno criticado por la audiencia. En la undécima edición ese puesto le corresponde a Luca Dazi. El 'tiktoker' es el concursante que, con más diferencia, se hace notar en la nueva generación de aspirantes a chefs del 'talent'. El fichaje del joven catalán estuvo sembrado de polémica desde su elección en el 'casting' final; ya entonces se podía sospechar que aportaría más 'show' que talento entre fogones al programa.

Transcurridas tres semanas y nueve entregas de la presente edición, Luca ha demostrado que efectivamente no tiene rival en eso de dar que hablar, pero su nivel culinario sigue en entredicho.

Sin ir más lejos, un mal plato le causó un disgusto en la nueva gala de ' MasterChef', emitida este lunes 17 de abril. En esta ocasión, los aspirantes se enfrentaron a dos nuevas pruebas para asegurar su continuidad. Al entrar en las cocinas, encontraron una vitrina llena de panes de todo el mundo que les trajo el panadero Jordi Morera , y que debieron diferenciar.

El 'vómito' de Luca

Era el prólogo de la primera prueba, donde el jurado les exigió un plato de cocina de aprovechamiento que reflejase sus raíces utilizando tres sencillos ingredientes, el pan, la cebolla y la patata, además de restos de otros ingredientes que encontraron en el supermercado. Escoger esa materia prima dejó en 'shock' a Luca , quien confesó que «nunca he ido a un super de comida 'reciclada'», llevándose las mofas de los espectadores a través de Twitter.

Mientras cocinaba, reveló que estaba intentando preparar un puré de patatas, una receta que para su familia es 'detox'. «Un puré no está a la altura de 'MasterChef', pero con comida reciclada no se pueden hacer barbaridades», insistió cuando se le acercaron los jueces.

Al final se decantó por unas patatas fritas con una salsa de puerro, setas y cebolla. Él pretendía que fuesen patatas bravas 'healthy' (saludable); para los televidentes, sin embargo, la elaboración de Luca se asemejó más a unas patatas fritas con vómit o. «He tenido ansiedad comprando. Nunca había trabajado con comida reutilizada, para mí ha sido muy impactante», se justificó con su sinceridad habitual.

En la valoración, el jurado no fue tan gráfico como el público, pero sí se mostró igualmente crítico con el plato. «Las patatas bravas se llaman así porque pican. Las tuyas no. Son unas patatas mal fritas con un puré sosaina salado que no sabes de qué es porque tiene un sabor muy insípido», espetó Jordi Cruz. A lo que Pepe Rodríguez apuntó el sinsentido de preparar unas patatas fritas con la etiqueta de saludable.

Críticas que a Luca no les sentaron bien pese a ser constructivas. «He caído. Los he decepcionado y eso no me hace estar feliz», expresaba disgustado en un total de cámara. Al verlo echar una que otra lagrimilla, Pepe quiso enseñarle otra lección. «No me alegro de tu bajonazo, pero sí de que te duela, porque eso te hará crecer».

El misterio del helado desaparecido

Pero poco le duró al 'tiktoker' el desánimo. En la prueba de eliminación, que excepcionalmente se saldó sin expulsados, volvió a comportarse con su característica chulería . Para salvarse los delantales negros debieron lidiar entre el fuego y la nieve con una tarta Alaska, una tarta de helado con merengue que se sopletea sin derretir el helado. Una de las elaboraciones más complejas y decisivas era precisamente el helado.

¡No tenemos expulsado! @davidmchef11 consigue brillar con su tarta y el jurado le salva de la eliminación https://t.co/5KB3O2GWnE #MasterChef pic.twitter.com/n1beArSeea — MasterChef (@MasterChef_es) April 17, 2023

El drama sucedió cuando los aspirantes metieron el alimento en el abatidor para bajar rápidamente la temperatura. Como se pudo ver, Luca colocó dos. Por arte de magia, sin embargo, sacó tres. Y casualmente a Marta le faltó uno de los suyos.

La resolución del misterio parecía fácil y sencilla, pero el aludido negó tajantemente las acusaciones de 'chorizo' de sus compañeros y los jueces se hicieron los tontos ante las imágenes del robo a pesar de que el 'tiktoker' sí reconoció haber hurtado levadura del supermercado. Suyo o no, se llevó los méritos del helado, lo único bueno que Pepe, Samantha y Jordi destacaron del postre.

Tongo. Luca a la calle, sin vergüenzas ! #masterchef — BurroPedia (@BurroPedia) April 17, 2023

Joder si Luca está reconociendo que miente!!! Por que no miran las camaras. Si se salva no será justo y será muy evidente que aquí hay un tongo increíble!! #MasterChef — Eva Gonzalez Carrero (@EvaGonzalezCar2) April 17, 2023

no puedo entender porque este chico Luca sigue alli..

en realidad si lo entiendo...

show puro y duro

tongo tongo..uff

encima se poner a llorar como un niñaco... — yo misma 🇦🇷🇪🇦 (@NBerros) April 17, 2023

Cuantos más programas veo más claro me queda el tongo de @MasterChef_es para que Luca siga en el programa.

Que alguien que no sabe ni pelar patatas llegue al quinto programa es sospechoso — MUSI🐈 (@susivel_) April 11, 2023

Lo peor del robo. Que sin saber ellos querían fue, Marta acusa a Francesc. Con todos los videos que ahí por aquí donde se ve claramente que Luca mete dos helados. A ver si se disculpa! #masterchef — La Reina Cotilla (@La_Reina_co) April 18, 2023

Queremos primeros planos de Luca cocinando. @MasterChef_es @JordiCruzMas

O que cierren este engaño de programa ya.

No habéis aprendido nada de otros anteriores. #MasterChef — Bielas (@50ynueve) April 17, 2023 -

#MasterChef los delantales negros del inicio fueron los que en el casting tuvieron una valoración negativa, Luca tuvo 1 y no se lo pusisteis. Ahora roba y antes ibais a permitir que sacaran a otro. Da vergüenza. Ojalá pierda toda la audiencia este programa. — Linda pepa (@lalindapepa) April 17, 2023

La pasividad de los chefs ante unos hechos tan graves hizo estallar a la audiencia. Otra noche 'MasterChef' acabó con la sombra del tongo .