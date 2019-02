La familia Franco denuncia a Mediaset «por injurias y calumnias» en un reportaje de «En el punto de mira»

Actualizado 20/02/2019 a las 19:51

El contenido del reportaje de «La herencia de los Franco», emitido el pasado mes de julio en el programa «En el punto de mira» (Cuatro), ha pasado de Cuatro a los tribunales. La familia Franco, según informa Efe, ha denunciado ante el juzgado de primera instancia número 44 de Madrid tanto a Mediaset como a los periodistas e investigadores que formaron parte de la pieza por «injurias y calumnias».

En concreto, informan fuentes jurídicas a la agencia, se querellan contra el representante legal de Mediaset, el director de programación de la mencionada cadena, los directivos del espacio y la práctica totalidad de los reporteros y colaboradores presentes -como es el caso de Jimmy Giménez Arnau- e investigadores a los que entrevistaron. En este último supuesto entran Mariano Sánchez Soler, autor de «Los Franco S.A», y Carlos Babío, que firma «Meirás: un pazo, un caudillo, un expolio».

Éste último ha indicado a Efe que nervioso no está en absoluto y que esta acción es un «insulto», el «colmo absoluto», y que si bien el programa citado «no pasará a los anales de la historia» por su rigor, lo que no se puede hacer es, a su entender, negar la mayor y pretender hacer ver que con esa residencia señorial ubicada en Sada (A Coruña) no hubo un saqueo. Él mismo ha recordado que dirigió en su momento al aludido grupo periodístico una queja para mostrar su descontento con los minutos dedicados a esa fortificación que se quiere recuperar para el pueblo y que, bajo su criterio, dejaron «mucho que desear», con cuestiones que estaban «lejos de ser verdad».

Al minuto

El canal expuso sobre este audiovisual que pretendía dar a conocer el mundo de los Franco, su herencia y los negocios en los que habrían invertido el dinero, así como los métodos utilizados para llegar a poseer un patrimonio con un valor que ascendería a 500 millones de euros. Los Franco, según las declaraciones del autor, que concurre a las próximas elecciones municipales en las listas del BNG, se han encargado de minutar el contenido para la demanda. La conciliación, anuncia, es el próximo 25 de marzo.

La vicepresidenta de la Diputación de A Coruña, Goretti Sanmartín, ha mostrado este miércoles su apoyo en declaraciones a la prensa a Carlos Babío y ha considerado que los herederos están «acorralados» y por eso actúan «como haría su abuelo», puesto que a la vía judicial han llegado sus nietos. Sanmartín ha puntualizado que «los estudios de Carlos Babío y su investigación de tantos años están siendo la pieza fundamental para la elaboración de los informes jurídicos e históricos que permiten tener la base documental para reclamar el Pazo de Meirás para el patrimonio público y eso es lo que realmente molesta a la familia, que se desvele el procedimiento empleado por el dictador para engrosar su patrimonio», añade.

Sinopsis

«Los reporteros Juan Carlos González, Pablo de Miguel y Carla Sanz ahondarán en la fortuna del dictador y su reconvención en un holding gestionado por sus herederos. Además de poner el foco en la polémica exhumación de los restos del Caudillo del Valle de los Caídos y su coste para los españoles», explicaba la sinopsis oficial del espacio.

El monográfico de «En el punto de mira», explicaba la cadena, investigará «cómo las propiedades y bienes del dictador fueron ampliándose generosamente desde su llegada al poder. De las 2.400 pesetas que percibía como salario antes de ganar la guerra, pasó a ganar 154.700 como jefe de Estado. Sin embargo, su patrimonio procede en su mayoría de los regalos y donaciones que él y su mujer recibían, además de adjudicaciones de inmuebles repartidos por toda España».

Los reporteros del programa hablaron de cuatro casos: el Pazo de Meirás,el Palacio del Canto del Pico, el Palacio de Cornide y la finca de Valdelafuentes.