La gravísima acusación de Risto a un miembro del jurado de «Factor X»

Actualizado 29/06/2018 a las 23:02

Este viernes se emitió en Telecinco una nueva gala de directos de «Factor X», el talent show musical de mayor éxito mundial. Con Jesús Vázquez como maestro de ceremonias y un jurado formado por Laura Pausini, Risto Mejide, Xavi Martínez y Fernando Montesinos, el programa intenta dar con un solista o grupo musical con una marcada personalidad que lo convierta en una estrella de la música.

Tras finalizar la fase de las sillas, los miembros del jurado tuvieron que elegir a doce finalistas en una decisión muy difícil. Luego, tres fases de directos dejaron fuera a cuatro aspirantes, quedando ahora ocho concursantes en pie. Estos, que se enfrentaban este viernes a su cuarta gala en directo, afrontaban una noche muy difícil: solo cuatro de ellos, la mitad, seguirían en el programa al terminal la noche. Ha llegado el momento de la verdad y lo tendrán que demostrar.

Porque los aspirantes no se jugaban todo ante los miembros de jurado, si no ante la audiencia que tuvo el derecho de votar por su artista preferido. Tres de los menos votados fueron expulsados de manera directa por el público. El cuarto y último expulsado lo decidió el jurado. En caso de empate se volverían a abrir las votaciones a través de la app para decidir el destino del concursante.

Además, a esta penúltima gala asistió una invitada internacional. Hablamos de la cantante Becky G, que llegó a «Factor X» para interpretar sus nuevos éxitos «Sin pijama» y «Ya es hora», junto a la cantante española Ana Mena. Con la actuación de la estrella estadounidense empezó la noche, una noche en la que desde el principio los jueces fueron con los dientes fuera.

Ya en la segunda actuación surgieron los primeros desencuentros entre ellos y los constantes reproches que se alargaron hasta el final de la gala. En una noche de tanta trascendencia los jueces no podían flaquear, y fueron críticos y despiadados con las actuaciones como nunca antes. Incluso Enrique Ramil, un artista que ha deslumbrado a todos desde el comienzo del programa, se llevó un buen rapapolvo de los jueces. «Creo que has empezado frío y te has ido calentando con durante la actuación. En la interpretación te he visto cero creíble. Tu indefinición en estos momentos como marca es absoluta. No sé dónde está Enrique Ramil», le recriminó Mejide.

El mismo Risto demostró que no estaba dispuesto a morderse la lengua. Cuando llegó la hora de que actuase Pol Grach, uno de los semifinalistas más irregulares, Mejide arremetió contra uno de sus compañeros en su turno de palabra: «Siendo juez de «Factor X», lo que no puedes hacer es lo que están haciendo mis compañeros, y es prevaricar. Es decir, juzgar sabiendo que te estás equivocando». «Pero da nombres», le animó el presentador. «Querido Fernando», se lanzó Risto, «a mí también me jode que mis compañeros tengan un rival más fuerte». Fernando, indignado, negó las acusaciones hasta que Jesús Vázquez intervino para calmar los ánimos.