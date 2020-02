Actualizado 13/02/2020 a las 21:09

«Ha pasado todos los límites que podía pasar». No es la primera vez que se escucha esta frase en «Ven a cenar conmigo» (Cuatro), pero sí que esta vez más jaleo supuso. Hemos visto cómo la rivalidad entre dos comensales se subía demasiado de tono, pero hasta este jueves vimos cómo un concursante era expulsado de la casa de sus contrincantes durante dos días consecutivos. La primera ocasión ocurrió durante el programa de ayer miércoles cuando la anfitriona del día, Nataly, le invitó a marcharse de su casa. Este jueves fue Víctor quien decidió expulsarle.

El desencadenante de la primera expulsión fueron los ataques hacia el resto de sus compañeros después de las bajas puntuaciones que le habían dado el martes: «¡Si habéis sido unos sinvergüenzas, unos perros y unos envidiosos, no tengo culpa!». Pero no fue el único que hizo. «¡Y tu pelo seco como un estropajo!», le gritó a Sergio. Al día siguiente, tras escuchar este y otros tantos comentarios, fue Sergio quien tuvo que preparar la cena para todo el grupo. «¿Vendrá?», se preguntaron instantes antes de sentarse a la mesa. «Si viene Víctor sí que le voy a recibir porque quiero darle la oportunidad de que se disculpe con nosotros», respondió a cámara el anifitrión.

Y apareció. Con un pie descalzo y liado en cinta de carrocero. «¿Qué te ha pasado?», le preguntó. «Me he hecho daño», respondió. Víctor no dejó ni un segundo a sus compañeros de «Ven a cenar conmigo» y comenzó a pedir perdón. «Ya está. Ya te hemos oído», le dijo el anfitrión. En un intento de reconciliar a todos los presentes, Sergio propuso hacer «un pacto de las rosas», pero Víctor no le dejó. El joven interrumpió al anfitrión hasta que ese se enfadó y comenzó a cuestionar a su invitado.

«Ese vendaje es falso. He trabajado durante dos años en una residencia de ancianos. He visto muchos vendajes y ese no te lo ha hecho un médico», le recriminó. Víctor se hizo el sorprendido y puso los dos pies juntos para que sus rivales pudieran comparar, pero rechazó quitarse el calcetín para que pudieran ver la diferencia. «Te has puesto cuatro calcetines en uno y tres en otro», le recriminó Nataly. Finalmente, Víctor terminó saliendo por la puerta de la casa de Sergio antes de que comenzara la cena.

Víctor se vuelve a quedar sin cenar. Estos anfitriones no tienen corazón 😓 #VenACenar13Fhttps://t.co/8bKXt49Yjepic.twitter.com/CO86B6lryX — Ven a cenar conmigo (@VenACenarTV) February 13, 2020

La cena, sin Víctor, se desarrolló con normalidad. Sus tres invitadas degustaron con agrado el menú que el músico les había preparado. De primero, revuelto ribereño (de espárragos con bacon y huevo); de segundo, corral nevado (pollo a la plancha con una salsa de nata, queso y muchas especias); y de postre, fresas con nata. Pero lo que terminó de conquistar a sus rivales fue el miniconcierto que les tenía preparado para terminar la velada.