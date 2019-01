TVE explica por qué emite «MasterChef Junior» y otros contenidos para niños por la noche

Actualizado 27/01/2019 a las 20:03

El programa «RTVE Responde» ha recogido este domingo a algunas quejas y preguntas de los espectadores relacionadas con la programación de contenidos familiares como «MasterChef Junior», dirigidos a los más pequeños de la casa, en horario de máxima audiencia. Los responsables de la pública también han explicado cómo se eligen los regalos que reciben los niños al salir del programa y la ubicación en parrilla de los especiales navideños.

La subdirectora de Programación de TVE, Helga Pérez, ha respondido a un espectador que se quejaba por el horario en el que La 1 ofreció la pasada Navidad «MasterChef Junior» y la película «Vaiana» que esta decisión es económica y busca realizar una gestión «adecuada» de los recursos. El coste de un programa viene determinado por su ubicación en parrilla. «Si no los emitiéramos en ‘prime time’, en horario de máxima audiencia, cuando podemos llegar a más espectadores, no estaríamos gestionando bien nuestros recursos», ha dicho.

Por eso, añadió, se buscan «fechas adecuadas», como las Navidades, para que los niños puedan ver los contenidos. Pérez entiende que en Navidades, los niños, al estar de vacaciones, «cambian sus rutinas, se acuestan más tarde y se levantan más tarde». Además, ha recordado que la película «Vaiana» se volvió a emitir al día siguiente en Clan al mediodía.

La cadena también ha tenido que explicar, en relación a «MasterChef Junior», que «los regalos que reciben los niños cuando son expulsados son a petición propia, a través de sus padres». Así, según indica Toñi Prieto, directora de entretenimiento de TVE, hay veces que los progenitores piden al programa que se les dé ‘tablets’ o ‘smartphones’, pero también ha defendido que otros niños han recibido balones de fútbol firmados por su equipo favorito, cámaras de fotos o incluso cañas de pescar. «Entendemos que cuando regalamos una ‘tablet’, los padres, y los propios niños, harán un uso responsable de ellas», añade sobre el tema.

Polémico especial

La subdirectora de programación también ha respondido a la polémica que se generó estas Navidades por la ubicación del especial musical femenino «Noche de encuentros» casi de madrugada, tras la gala de «OT». «Se pensó en un principio programarlo en Nochebuena sin haberlo visionado. Pero cuando se vieo completo, tres días antes de su fecha de emisión, se modificó porque consideramos que los contenidos tenían cierta profundidad y no eran tan festivos como los conciertos que pusimos en Nochebuena. La hora no se modificó en ningún momento, no estaba previsto para un prime time», argumenta.