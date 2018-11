Actualizado 12/11/2018 a las 01:37

A finales de octubre DMAX estrenó en España «Expedición al pasado», un programa dirigido por el aventurero y presentador estadounidense Josh Gates, que cuenta con una larga experiencia conduciendo programas de viajes, misterio e historia. «Expedición al pasado» se estrenó en el canal americano Channel TV el 8 de enero del 2015 con un episodio sobre la desaparición de la aviadora Amelia Earhart en Papúa Nueva Guinea, pero su puesta de largo en España trató sobre una expedición en busca de la ciudad perdida inca de Paititi.

La curiosidad de Gates no conoce límites, y a lo largo de más de cincuenta capítulos recorre selvas, montañas, ríos, iglesias y castillos en busca de los mitos, leyendas y acontecimientos que han marcado la historia de la civilización. Gates no le hace ascos a nada, no distingue ficción de realidad y así los temas que aborda son de lo más diversos: ciudades desaparecidos, reyes legendarios, piratas, sultanes, vikingos, vampiros…

El pasado lunes se emitió en DMAX uno de esos episodios de «Expedición al pasado» en los que Gates juega con la frontera entre lo histórico y lo legendario. El presentador recorre Inglaterra, Gales y Escocia en busca de indicios de la existencia del mítico Rey Arturo. ¿Hubo realmente un rey que obtuviese su poder al sacar la espada de Excalibur de una roca?, ¿existió el reino de Camelot, un lugar idílico de igualdad y libertad fundado por Arturo y sus Caballeros de la Mesa Redonda?

La inmensa mayoría de los historiadores coinciden en que Arturo no es más que un personaje literario. Quedan algunos escépticos que, mas que afirmar la veracidad de sus aventuras, prefieren dejar abierta la pregunta basándose en pruebas arqueológicas. El primer destino de Gates son las ruinas del castillo de Tintagel, al suroeste del Reino Unido, donde se cree que el rey Arturo fue concebido. Según los arqueólogos allí se asentaron los primeros reyes de Cornualles, y en el yacimiento se encontró una piedra del siglo VI d. C donde se leía «Arturo» en caracteres latinos. Win Scutt, al cargo de la excavación, aventura que tal vez «el castillo se haya construido para conmemorar la leyenda de Arturo».

Pese a que no haya nada concluyente en los hallazgos del castillo de Tintagel, a Josh Gates le impresiona cómo el pueblo adyacente ha sabido aprovechar el tirón del personaje: bares y comercios con el nombre de Arturo, souvenirs, murales en las calles…Desde allí pone rumbo a la Abadía de Glastonbury, donde en el siglo XII unos monjes aseguraron haber encontrado la tumba de Arturo y de su esposa Ginebra. Las investigaciones arqueológicas posteriores han concluido que no hay nada de cierto en el hallazgo, y que posiblemente se tratase de una estratagema de los frailes para atraer peregrinos.

De Glastonbury se dirige a Gales, una vez más en busca de humo. Allí acompaña durante siete horas a un grupo de espeleólogos que sospechan, sin pruebas que los avalen, que los huesos del Rey Arturo reposan en una cueva galesa. Para culminar su viaje se acercó al castillo de Stirling en Escocia, famoso por ser el lugar en el que William Wallace derrotó por primera vez a las tropas inglesas, y a las colinas en las que, según los lugareños, Arturo disputó varias de sus batallas. Al final de la ruta queda la sensación de que no se ha aclarado nada en términos históricos, pero al menos se ha profundizado en una de las leyendas más fascinantes de nuestro continente.