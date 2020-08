Los estrenos no son para el verano Las cadenas se aprietan el cinturón y recurren a su fondo de armario para lidiar con la crisis

«Curro Jiménez» lleva este verano una media del 4% de cuota de pantalla, muy superior al promedio de La 2, cadena que emite este clásico de la ficción española, dirigido por cineastas de la talla de Antonio Drove, Pilar Miró y Mario Camus, entre otros. En agosto, la cuota de pantalla de la serie ha seguido subiendo y supera algunos días al concurso abominable que emite TVE en La 1 antes del Telediario, en la misma franja: «Bloqueados por el muro».

El panorama no es exclusivo de la televisión pública. En verano baja la inversión publicitaria y las cadenas suelen diseñar parrillas de bajo coste. Este año, la crisis ha agudizado esta necesidad, que no supone necesariamente malos datos de audiencia ni un descenso de la calidad. Entre los programas recuperados abundan las series, pero también hay otro tipo de programas, que salpican incluso el horario estelar de las grandes generalistas.

No es caso de «Al salir de clase», serie estrenada en 1997 que Mediaset estrenó el lunes pasado en Divinity, a las diez de la mañana y a un ritmo de dos capítulos por día. La apuesta no ha sido tan decidida y la nostalgia no ha bastado para lograr unos resultados que se aproximen al menos a la media de la cadena.

Tampoco terminó de funcionar el regreso de «Tú sí que vales». Después de solo dos emisiones (8,1% y 6,7% de cuota de pantalla), Telecinco tuvo claro que el concurso de talentos emitido entre 2008 y 2013 había perdido fuelle. De hecho, a Antena 3 no le había ido mejor cuando compró el concurso en 2016 y lo emitió bajo el título de «Tú sí que sí». Lo llamativo es que el formato genuino, «Got talent» fue todo un éxito, aunque sobre los parecidos de unos y otros en su día tuvo que intervenir hasta la justicia.

Pero ninguna sentencia es más definitiva que la del público y la cadena de Mediaset sustituyó a las segundas de cambio «Tú sí que vales» por la miniserie «Lo que escondían sus ojos», basada la novela homónima de Nieves Herrero, que contaba el idilio entre el ministro franquista Ramón Serrano Suñer y la marquesa de Llanzol.

En su día, los cuatro episodios promediaron 3,2 millones de espectadores y el 18,9% de cuota de pantalla, en la temporada alta de invierno. El lunes pasado, se emitieron tres horas del titón, que registraron un 11,7% (1,3 millones), datos aceptables para estos calores, sobre todo si se considera el punto de partida.

Antena 3, por su parte, aguanta el tirón con las reposiciones de «El hormiguero», que ha bajado del 13,6% de la temporada regular al 9,2% durante el verano. La sorpresa para la cadena de Atresmedia es que la emisión justo después, los lunes y los martes, de la serie turca «Mujer» (un estreno modesto) está rindidendo por encima de lo que cabía esperar.

«Volverte a ver», «Ven a cenar conmigo», «Viajeros Cuatro» y «Equipo de investigación» son otros espacios de los que se han reemitido con mayor o menor fortuna, en un verano en el que también las plataformas han profundizado en esta vía de negocio, por no hablar del catálogo siempre disponible de títulos de cualquier época en TVE a la carta. Especialmente reseñable es la posibilidad de volver a ver «El ala Oeste de la Casa Blanca» en Amazon Prime Video, una serie estrenada a finales del siglo pasado que genera varios tipos de nostalgia.

No es casualidad que los protagonistas de «Friends» hayan planeado su regreso –frustrado hasta el momento por el coronavirus– ni que en un futuro próximo vayamos a ver nuevas versiones de «El príncipe de Bel Air» e incluso de la española «Física o Química», en la que no solo quieren recuperar al reparto original –salvo a Úrsula Corberó, atadísima–, sino también al equipo técnico que trabajó en la serie hace una década.