La «estremecedora» agresión de Manuel Charlín a una reportera de «El programa de Ana Rosa»

«El Programa de Ana Rosa» se desplazó este martes hasta Vilanova de Arousa para intentar entrevistar a Manuel Charlín después de que este denunciara a las autoridades por los destrozos que le ocasionaron en su vivienda al detenerle el pasado mes de agosto. Sin embargo, lo que parecía que iba a ser una conexión tranquila, se acabó convirtiendo en uno de los momentos más tensos del programa, en el que el histórico narcotraficante de 85 años, explica Telecinco, ha intentado propinar un puñetazo a la periodista y ha sacado un palo del coche para golpear al cámara.

«Ha visto nuestra cámara, se ha puesto muy nervioso, nos ha increpado, no quería que estuviéramos ahí. Por mucho que intentábamos razonar con él, que íbamos a emitir la entrevista que había concedido a una compañera de nuestro programa, no entraba en razón», afirmaba la reportera Susana López Raña.

En el vídeo emitido por Telecinco, se veía a Charlín amenazando al equipo de «El Programa de Ana Rosa» con un palo de hierro que sacó del maletero. «¡Estoy hasta los huevos de vosotros!», gritaba, mientras la reportera intentaba tranquilizarle: «Si ha concedido una entrevista a nuestra compañera», argumentaban en un tenso cruce de declaraciones.«Que te jod... el pescuezo», exclamaba entonces Charlín, barra en mano. «¿No puede hablar como una persona normal? Me acaba de dar con un palo en la mano, me ha agredido, ¿le parece normal?», repetía López Raña, que no logró calmar al enfurecido Charlín. «Si solo queremos hablar», comentaban derrotados.

Cuanto más trataba la reportera de calmarlo, más se enfurecía Charlín, que finalmente entró en su coche para irse y huir de los periodistas. Ana Rosa, desde plató, ha agradecido el trabajo de su compañera y ha calificado la escena de «estremecedora».