La Voz: Estos son los primeros concursantes clasificados para los directos

Actualizado 12/03/2019 a las 12:22

Terminadas las primeras batallas de «La Voz» en un programa de lo más dramático en el que destacó la eliminación de Andrés Balado, el denominado Bruce Springsteen gallego, ya conocemos quienes serán los primeros concursantes que pasarán a una de las rondas más importantes del talent show de Antena 3: los directos. Los coaches no lo tuvieron fácil. El talento en la nueva versión del concurso musical que ha adquirido Antena 3 provocó que los líderes de los equipos estuvieran especialmente dubitativos a la hora de elegir un artista u otro. Así ocurrió, que la eliminación del rockero Balado decepcionó a buena parte de los espectadores, indignados en redes sociales.

Lo importante es que ya hay aspirantes para los directos de La Voz. Cabe recordar que tan solo cuatro artistas por equipo podrán llegar a esta ronda, que comienza el 20 de marzo. En el equipo de Paulina quedaron ayer Ángel Cortés y Marlo. El tenor, responsable de la eliminación de Andrés Balado, interpretó una versión de «You're so beautiful» basada en el dúo de Luciano Pavarotti & Joe Cocker a la que la artista mexicana no pudo negar la continuación en el programa. Marlo, por su parte, entonó a la perfección «Writing's on the wall», de Sam Smith.

Por parte del equipo de Pablo López fueron Andrés Martín y Palomy, una de las predilectas del cantante andaluz, los clasificados para los directos. Andrés Martín cantó junto a Andrés Iwasaki el tema «All I want», de Kodaline:

Palomy, por su parte, se impuso a Marina Damer en el tema «Peces de ciudad», de Joaquín Sabina:

En el equipo de Luis Fonsi hubo también dos batallas complicadas para el artista latino. Linda Rodrigo cautivó al artista en su dueto con Beatriz Pérez, en el que interpretaron «The way you make me feel», de Michael Jackson:

También María Espinosa se clasificó para los directos. La artista se impuso a Álvaro de Luna en el tema «La habitación», de Niña Pastori:

La primera batalla del equipo de Antonio Orozco la ganó Javi Moya, que venció a Shadday López en el tema «Soldadito marinero», de Fito & Fitipaldis.

Lia Kali, también del equipo Orozco, ganó la segunda de las batallas del equipo. Venció al cuarteto Les Fourchettes, una de las grandes voces del cantautor pero que tampoco ha pasado el último filtro del programa: