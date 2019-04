Actualizado 04/04/2019 a las 01:43

Comienza la cuenta atrás para el final definitivo de «La Voz». La sexta edición del «talent show» musical que emite desde este año Antena 3 celebró este miércoles su semifinal, con lo que el programa presentado por Eva González ya tiene a sus cuatro finalistas, uno por equipo.

En la gala del miércoles, celebrada en directo –y en la que estuvo nuestro compañero Bernardo Álvarez-Villar–, el primer finalista confirmado fue Ángel Cortés, del equipo de Paulina Rubio. El artista brilló con su interpretación de «Amapola», de Plácido Domingo, y superó a Viki Lafuente, por lo que accedió a la última ronda del programa de Antena 3.

Instantes después, le siguió Javier Moya, que se lució cantando «Donde está el amor», de Pablo Alborán, para terminar por delante de Marcelino Damion en el equipo de Antonio Orozco. Ambas actuaciones, no obstante, fueron de muchos quilates.

El tercer finalista confirmado fue el del equipo de Pablo López. Andrés Martín, uno de los favoritos desde el inicio, hizo las delicias del público con «Can't help falling in love», de Elvis Presley. Su rival en la semifinal fue Auba Murillo, que también lo dio todo pero no pudo acceder a la última ronda del programa.

La última semifinal fue la que midió a los aspirantes de Luis Fonsi. Una ronda dejó a la única finalista femenina del programa, María Espinosa, que derrotó a Linda Rodrigo con su versión de «Uno por uno», de Manuel Carrasco.