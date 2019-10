Actualizado 29/10/2019 a las 09:35

Susanna Griso y Ana Rosa Quintana, las popularmente conocidas como «reinas de las mañanas», se enfrentan casi cada semana a críticas por su labor informativa en «Espejo Público» y «El Programa de Ana Rosa», líderes de audiencia en la franja matutina. En los últimos días, Griso se ha visto obligada a hacer uso de sus redes sociales para desmentir una información falsa que se ha viralizado en las redes sociales sobre los disturbios en Cataluña tras la sentencia del «procés».

Durante la mañana del lunes, cientos de usuarios compartieron en Twitter una fotografía sobre la pelea en el metro de Badalona que acabó con un muerto y tres heridos. Sobre la imagen, el rótulo, falso «La violencia del 'procés'», lo que llevó a quienes compartieron la instantánea a criticar duramente a Griso por relacionar una pelea entre bandas con el proceso soberanista.

Los comentarios en Twitter fueron ciertamente duros con Griso: «A esto se dedica Griso: a meter una pelea a muerte entre dos bandas [...] en el saco de la independncia. Todo para aumentar audiencia», dijo un usuario:

A esto se dedica Griso: a meter una pelea a muerte entre dos bandas de camellos pakistanies en Badalona en el saco de la independencia. Todo para aumentar audiencia y ganar (aún más) dinero con ello.

Un saludo a todos los colaboracionistas que le ayudan, tapan y amparan gratis. pic.twitter.com/BIxrYeCzVZ — Trena's (@oscar_nin) October 28, 2019

Basta analizar la emisión de «Espejo Público» de este lunes para comprobar que esta afirmación no es más que un bulo, ya que la ropa de la presentadora es diferente a la que aparece en la imagen trucada. Además, Griso no ha dudado en desmentir en su cuenta de Twitter la publicación fraudulenta: «Este montaje es falso: una fake news. Por favor, no demos pábulo a noticias falsas»: