Actualizado 04/06/2019 a las 00:37

La pasada semana, unas declaraciones del torero español Fran Rivera dieron la vuelta al mundo. En ellas, Rivera, colaborador habitual de «Espejo público» (el programa matinal que presenta Susanna Griso en Antena 3) atacó con dureza a quienes habían difundido el vídeo íntimo de la trabajadora de Iveco que terminó suicidándose, aunque intentó que su crítica fuese más allá.

«No es “hombre” hacer viral un vídeo así. Pero los hombres, y soy hombre y lo digo, no somos capaces de tener un vídeo así y no enseñarlo», explicó Rivera, que asimismo envió un mensaje a los espectadores al que pretendió darle una connotación constructiva. «A todas las niñas, a todas las mujeres... por favor, que no manden vídeos de ese tipo. Luego, el malnacido que lo ha mandado a sus colegas para ponerse medallitas de qué machote es... ese es un asqueroso y es una sabandija de hombre».

Su mensaje, no obstante, fue sacado de contexto y no tuvo el efecto deseado. Varias personalidades públicas, como Irene Montero, portavoz de Unidas Podemos o el actor español Carlos Bardem, cargaron contra él tras sus palabras. Lo mismo que gran parte de usuarios en las redes sociales, que insultaron sin censura al torero, al que dedicaron todo tipo de improperios.

Pocos días después de aquello, y después de que desde «Espejo público» le respaldasen el pasado viernes, Rivera ha dado la cara. Lo ha hecho a través de un vídeo que ha difundido en su perfil de Instagram, en el que ha hablado sin ningún tapujo. «Me han dicho que espere a que pase la tormenta, pero soy incapaz de permitir que se pongan palabras en mi boca que yo no he dicho», comienza diciendo el torero. «Es injustificable cualquier tipo de maltrato. No hay justificación alguna para que ningún ser humano haga sufrir a otro. No se puede generalizar, pero si buscas en Google cuál es el vídeo más buscado en Internet, por desgracia, es el de Verónica. Y eso es una realidad que tenemos que afrontar, porque no hacerlo es lo que nos va a llevar a resolver ese problema».

Aunque su mensaje no se queda ahí. «¿Y cuál es el problema? Que si hoy día sale mi hija y llega tarde, yo me voy a preocupar más que si sale mi hijo. Y es una realidad. A mis hijos, el consejo que les doy referente a esto es que no graben este tipo de vídeos. Aunque tienen todo el derecho y libertad, de grabar el vídeo que quieran y mandárselo a quien quieras. Porque este vídeo se puede compartir en un alma arrojadiza. Porque no olvidemos que conocemos de quien estamos enamorados, pero desconocemos de quien nos separamos. Y la vida da muchas vueltas y el riesgo que corren es enorme. No compensa, porque las desgracias son terribles», recalca el torero, explicando sus declaraciones de la pasada semana.

Por último, Rivera también envía un mensaje a sus detractores y a la doble moral de estos. «A todos estos que me dan lecciones de moralidad y luego me mandan vídeos de cuando el toro mató a mi padre, me desean la muerte a mí y a mis hijas y desean que a mi hija la violen y lo graben para que lo podamos ver todos... les digo que no me den tantas lecciones, porque ya me las ha dado la vida. Que son las mejores lecciones que podemos aprender», concluye el colaborador de «Espejo público».