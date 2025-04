'Espejo Público', acusado de «exagerado», llama al 'rey del cubito de hielo' que avisa a la audiencia

Este verano es el verano de la escasez. Falta de todo o prevén escasez de ciertos productos. Aceite de girasol, cereales, carne de pollo... e hielo, un producto que en verano se hace casi imprescindible y que está copando el tiempo de los matinales de televisión, generando cierta incertidumbre y preocupación en los consumidores ante tal alarma. Así, los telespectadores se han cansado y se han plantado acusando a los medios de comunicación de «exagerados», por lo que desde ' Espejo Público ' (Antena 3) han querido defenderse contactando con Miguel Ángel Vázquez, alias 'el rey del cubito, que es un fabricante de hielo , para poder escudarse en sus palabras de que lo que vienen apuntando desde hace semanas es cierto.

Lorena García, presentadora de ' Espejo Público ', daba la bienvenida al matinal de Antena 3 al 'rey del cubito' de hielo. «Bueno, cuéntenos ahora mismo cuál es la situación. Nos llaman exagerados a los medios de comunicación, pero yo creo que todos hemos ido al súper y hemos visto que las neveras están vacías. ¿Cómo lo están padeciendo ustedes?», preguntaba la presentadora a Miguel Ángel Vázquez que respondía que hay una «gran escasez» de hielo y que se debía a diferentes «factores y peculiaridades».

Así, entre los «factores externos», el ' rey del cubito ' comentaba en ' Espejo Público ' que durante «la pandemia» sufrieron de «manera importante», ya que al cerrar la hostelería esto les supuso muchas dificultades, un hecho al que se unieron «los incrementos de los costes», por lo que para gran parte del sector sea casi imposible «almacenar en almacenes externos».

'Espejo Público' y el vaticinio sobre el hielo

Tras explicar la situación del sector del hielo , la presentadora de ' Espejo Público ' quiso conocer si lo peor estaba por venir y el invitado del matinal de Antena 3 dejó un alarmante aviso a la población. «Este fin de semana que viene, quizá, va a ser el fin de semana más delicado porque se unen todas las personas que hay de vacaciones y todas las fiestas e, incluso, personas que se cojan el puente», declaró el 'rey del cubito' a Lorena García.

No obstante, el invitado de ' Espejo Público ' también mostró algo de luz y señaló el momento en el que la situación ante la falta de hielo comenzaría a mejorar. «A partir de esa semana, creo que se va a regularizar poco a poco y pienso que a finales de agosto volveremos a la normalidad. Es verdad que hay un factor que no depende de nosotros y si no vienen más olas de calor, probablemente, la última semana de agosto esté todo regularizado», concluyó Miguel Ángel Vázquez en el matinal de Antena 3 .