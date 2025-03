Escándalo en America's Got Talent tras despedir a Gabrielle Union por denunciar actitudes racistas

Fue uno de los fichajes estrella para el jurado de America's Got Talent , pero después de una temporada empañada por la polémica, se ha hecho público que Gabrielle Union no seguirá en el talent show de la NBC.

La actriz de «Dos policías rebeldes» , que ha estrenado este año junto a Jessica Alba la serie «L.A. Finest» , ha formado parte del jurado solo en la edición número 14, la correspondiente a este 2019, toda vez que ha sido despedida junto a su compañera Julianne Hough, que sustituían a Melanie Brown (Spice Girls) y Heidi Klum, después de que ambas denunciaran actitudes racistas, un desprestigio que un programa de la envergadura de America's Got Talent no se puede permitir.

Aunque la NBC no detalló los motivos de su despido , un reportaje de Variety publicado el pasado 28 de noviembre revelan que la intérprete se quejó, entre otras actitudes, de la de Joe Leno, que visitó el programa como invitado especial e hizo un chiste inapropiado que no llegó a emitirse nunca.

Fue después de ver una foto de Simon Cowell junto a sus perros que el veterano humorista bromeó sobre esas mascotas, asegurando que parecían parte «del menú de un restaurante coreano». Y claro, Gabrielle Union denunció este comentario directamente a los responsables del programa, quejándose de que era ofensivo con la comunidad asiática.

Del mismo modo que la actriz criticó las ofensivas bromas de Leno, hizo lo propio con un concursante blanco que, para imitar a Beyoncé, se pintó las manos de negro. Los responsables de America's Got Talent se limitaron a decirle: «Lo quitaremos más tarde». Tampoco gustaron sus peinados, considerados «demasiado negros» por parte de la dirección del talent de la NBC.

«Durante la pasada temporada hubo demasiados problemas, y eso en una máquina tan bien engrasada como es America's Got Talent no podía repetirse al año siguiente», asegura una fuente cercana en el reportaje publicado por Variety.

Su despido no ha sentado demasiado bien, y numerosos famosos han manifestado su apoyo a Union. Entre ellos, Ariana Grande, Lin-Manuel Miranda o Ellen Pompeo, la protagonista de «Anatomía de Grey», que escribió en Twitter: «Este es un momento de aprendizaje. Es importante. Chicas blancas, os estoy hablando. Entendáis o no qué es la injusticia racial, estad con vuestras hermanas en primera línea... No dejéis de involucraros porque no es vuestro problema. Porque sí lo es».

Union, por su parte, agradeció en Twitter el apoyo recibido: « Tantas lágrimas, tanta gratitud. ¡GRACIAS! Justo cuando te sientes perdido, a la deriva, solo ... Me levantas del suelo. Humilde y agradecida, por siempre».

NBC, sobrepasada por el escándalo, decidió dar la cara y emitió un comunicado al respecto: « Seguimos comprometidos con garantizar un lugar de trabajo respetuoso para todos los empleados y tomamos muy en serio cualquier pregunta sobre la cultura del lugar de trabajo. Estamos trabajando con la señora Union a través de sus representantes para saber más sobre sus preocupaciones, después de lo cual tomaremos los siguientes pasos que sean apropiados».