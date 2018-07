Así fue la entrevista más recordada de Bárbara Rey

Actualizado 28/07/2018 a las 01:40

Bárbara Rey vuelve a sentarse esta noche en «Sábado deluxe», ofreciendo una entrevista muy esperada por todos después de la enorme cantidad de informaciones que la han estado poniendo en el punto de mira. El pasado jueves «Sálvame» anunciaba su presencia en el programa, y las premisas en las que la misma se envuelve: no hay colaboradores vetados, ni preguntas ni temas. La entrevista, en la que se promete ser muy sincera, probablemente, dará mucho de qué hablar.

Pero no es la primera vez que Bárbara Rey ofrece una entrevista en el programa, y mucho menos en las que sus respuestas son muy esperadas. La vedete lleva cuatro años sin pisar un plató de televisión, pero la última vez que lo hizo no levantó tanta polvareda como se esperaba.

Tenemos que retrotraernos hasta el viernes 18 de noviembre de 2011 para rememorar la que fue la entrevista más recordada de la historia de Bárbara Rey en televisión. Desde entonces han pasado seis años, ocho meses y diez días desde el momento en el que Bárbara Rey y Chelo García Cortés se vieron las caras en «Sálvame deluxe».

Todo comenzó cuando, la semana antes de la entrevista a Bárbara Rey, Chelo García Cortés se sometió al polígrafo, y desveló uno de los secretos que pretendía que nadie jamás supiera: Entre Bárbara Rey y Chelo García Cortés habían compartido una noche de pasión, según la máquina de Conchita desveló.

Sin embargo, el hecho de que Chelo no consultara a su amiga Bárbara si debía o no contestar a la pregunta que le afectaba directamente hizo que Bárbara quisiera dar las explicaciones que consideró pertinentes. «No debías haber permitido la pregunta Chelo, y te voy a decir por qué. Porque aunque te hayas arrepentido, Chelo, un día nos dimos la palabra de que lo que hubiera pasado entre tu y yo iría a la tumba conmigo y contigo», decía Bárbara Rey

Sin embargo, la mayor de las confesiones estaba a punto de realizarse, y Bárbara Rey empezaba a llorar emocionada ante lo que iba a decir delante de toda España. «Es verdad. El polígrafo no miente. Tu y yo, Chelo, y te quiero y siento mucho que no me hayan gustado las mujeres porque habría sido mucho más feliz, hemos tenido una noche de amor».

Chelo García Cortés y Bárbara Rey fundiéndose en un abrazo tras la confesión de la vedete - MEDIASET

Inmediatamente, Chelo García Cortés se levantaba para lanzarse para fundirse en un largo abrazo con su amiga Bárbara Rey, al tiempo que el público se puso en pie. Una escena que todavía queda plasmada en muchas de las retinas de los espectadores que contemplaron este momento que se ha convertido casi en historia de la televisión. Tenemos que esperar unas horas para saber si esta noche vuelve a realizar una confesión igual de impactante que la que lo hizo hace casi siete años.