Las enigmáticas palabras de Natacha Jaitt, concursante de «GH», antes de morir: «Que sepan que fue esta mafia»

Actualizado 26/02/2019 a las 11:14

La argentina Natacha Jaitt, concursante de «Gran Hermano 6», fue hallada muerta este fin de semana en Buenos Aires tras una noche de excesos, tal y como han revelado los primeros informes policiales. El cuerpo de Jaitt, de 41 años, estaba desnudo sobre una cama en un local de Benavídez y los agentes encontraron restos de cocaína en sus fosas nasales. La muerte de Jaitt ha golpeado con fuerza en Buenos Aires, donde la concursante de la sexta edición de «Gran Hermano» ejercía como presentadora de televisión.

La actriz llegó a la final de «Gran Hermano» en España en el año 2004 y compartió edición con rostros recordados del concurso, como Nicky o Juanjo, este último el ganador de la edición. Tras su paso por el programa, Natacha se convirtió en colaboradora habitual en «Crónicas Marcianas», espacio del «late night» de Telecinco conducido por Javier Sardá, aunque meses después se le perdió la pista en nuestro país. En los últimos años, la joven ha ejercido como actriz y presentadora en diversos programas de televisión.

Tras conocerse los primeros detalles de la autopsia de Natacha Jaitt, el informe de los forenses ha determinado que la exconcursante de «GH 6» perdió la vida a causa de un fallo multiorgánico agravado por una insuficiencia respiratoria. En concreto, y según citan fuentes de la investigación, la actriz habría fallecido por «insuficiencia respiratoria por edema agudo de pulmón secundario por fallo multiorgánico», aunque se espera que en las próximas horas la Policía revele más detalles al respecto.

Últimas palabras

Lo que sí han descartado los agentes encargados de la investigación es que la muerte de Natacha Jaitt haya sido violenta y que se utilizara, como se apuntó desde algunos sectores, un arma de fuego. «No había lesiones externas, signos de defensa en sus manos ni ninguna marca», reza el informe forense.

La hija de Natacha, sin embargo, no se conforma con esta versión y ya ha asegurado que no parará hasta descubrir toda la verdad sobre lo ocurrido con su madre. «Gracias por ser mi mamá, la mujer que me dio la vida, la que aunque estuviera lejos siempre tenía, por tus consejos, tus abrazos y tus besos antes de dormir, por tratarme como reina, secar mis lágrimas en tiempos de tristeza y por enseñarme tantas cosas de la vida», ha afirmado en un mensaje de despedida en su cuenta de Instagram. Del mismo modo, la joven ha querido recordar en su red social unas enigmáticas palabras que su madre dijo ante los medios de comunicación antes de morir: «Si yo me muero, quiero que sepan que fue esta máfia. Yo no me suicidé».