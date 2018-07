Los enfrentamientos de María Teresa Campos

Actualizado 31/07/2018 a las 16:56

María Teresa Campos, a lo largo de su trayectoria profesional, ha demostrado que es más que una gran profesional. Ella también ha dejado entrever, en más de un detalle, su enorme carácter, que le ha llevado a enfrentarse en el camino con más de uno. La de Málaga es una mujer de armas tomar y ahora, sin ningún proyecto profesional a la vista, son muchos los que han recordado (y desmentido) sus enfrentamientos.

La última que ha narrado un detalle que muestra el carácter de la presentadora ha sido Toñi Moreno. En una conversación distendida con Belén Esteban en su «Belén a bordo», la presentadora de «Viva la vida» contaba cómo fue su encontronazo con María Teresa Campos. «Yo le llevaba el guion de la actualidad. Yo sabía en ese momento que lo que le estaba entregando era una mierda. Y decía: "A ver si no se da cuenta". Ella, por supuesto, tardó tres segundos en darse cuenta de que lo que yo le plantaba encima de la mesa no había manera de defenderlo. De repente, yo me voy a coger otro guion, ella se quita un zapato y me lo tira. Lo tiraba por desahogarse y la casualidad es que me da. Entonces, cuando ella ve que me ha dado, se le cambió la cara y me dio un abrazo y ya está», recordaba Toñi, mientras le quitaba importancia al asunto.

Pero este no sería el único «encontronazo» que se habría encontrado Toñi Moreno con María Teresa Campos. La veterana vivió el amargo final de «¡Qué tiempo tan feliz!» y, al poco tiempo, María Teresa Campos tuvo que ser ingresada por un ictus que asustó a toda España. Por suerte, el percance no llegó a ser lo grave como originalmente se pensaba, pero no estaba en condiciones como para ponerse delante de las cámaras. Por ello, Telecinco aprovechó para encargarle a Toñi el programa que ahora ocupa la franja que llenaban los Supersingles. Y eso, a María Teresa Campos no se le olvida.

Puede que la de Málaga no enfoque responsabilice de este hecho a la dicharachera presentadora, sino que probablemente tenga en su objetivo a otra persona: Paolo Vasile. Él es el encargado de ofrecerle a María Teresa Campos proyectos para que ella presente y, de momento, se tiene que conformar con las esporádicas entregas del docureality «Las Campos», algo que le es totalmente insuficiente. Ella, según reveló en «Mi casa es la tuya», estaba esperando la llamada del directivo para que se pusiera de nuevo en marcha su proyecto, pero sigue esperando. Esto le ha sentado aún peor cuando se ha enterado de que ella no iba a regresar al formato del que fue creadora.

Hablamos de «Ya es mediodía». María Teresa Campos, desde que se conoció la noticia de que el programa de tertulia política iba a llegar a Telecinco, ya se sentía presentadora. Había sido una de las grandes reinas de las mañanas y en el mediodía ella presentó formatos similares con gran éxito. Pero, tal y como ha trascendido a Pilar Eyre, no le sentó muy bien cuando supo que iba a ser Sonsoles Ónega la encargada de presentar el espacio. Algo que hizo que su frustración con Vasile aumentara, pero, a la vez, aumentaba de nuevo el que había cosechado hacia su rival número uno.

Hablamos de Ana Rosa Quintana. Cuando ambas eran las reinas de las mañanas, las luchas por la audiencia eran de las más duras que se recordaban en la época. Nunca han sido amigas, ni siquiera cuando han compartido cadena, y eso se ha evidenciado cuando han estado en el mismo plató. Pero en esta ocasión el odio aumentó por «Ya es mediodía». La razón es porque la productora del programa político es la misma que se ocupa de realizar «El programa de AR» y «El programa del verano».

Pero no solo compañeros de profesión han sufrido (y sufren) el carácter de María Teresa Campos, sino que también lo han pasadopersonajes públicos.Bárbara Rey ha sido uno de los «enemigos» públicos más importantes de María Teresa Campos. Corría el año 2005 cuando, en «Cada día», se afirmó en el programa de la Campos que el ingreso que sufrió se debió a una sobredosis de barbitúricos. El programa no rectificó y esto sirvió a la vedete para que, en su siguiente entrevista, atacara duramente a María Teresa Campos: «Prepotente, orgullosa, soberbia, manipuladora e incoherente» fueron los calificativos que le destinó a la presentadora. Por estas palabras, María Teresa Campos demandó por 300.000 euros a Bárbara Rey, junto a Terelu Campos que pedía otros 30.000. Finalmente, en 2011 el Tribunal Supremo la desestimó, pero el odio de la Campos sigue en su corazón.

Y es que María Teresa Campos también ha intentado hacer las veces de ángel de la guarda de su hija, Terelu Campos. De hecho, otra de las enemigas de la matriarca y también de la hija llegó cuando Emma García llegó a la fama. El programa «A tu lado» estaba a punto de ser estrenado y María Teresa Campos invitó a Paolo Vasile a cenar. Fue ahí cuando la madre ofreció a su hija como presentadora del espacio, pero el directivo de Telecinco se negó en rotundo al considerar a Emma como una profesional mucho más preparada para enfrentarse al proyecto.