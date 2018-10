Actualizado 03/10/2018 a las 13:46

Aramís Fuster arrancó como un tiro la sexta edición de «GH VIP». Sus comentarios, salidas de tono, ocurrencias y su peculiar comportamiento –entre errático, ridículo, chistoso y esperpéntico– fueron el principal reclamo de la audiencia durante las primeras semanas de «Gran Hermano VIP», hasta el punto de que pronto se convirtió en una de las favoritas del público. Sin embargo, su esencia se ha evaporado en las últimas semanas, en las que, de manera tan repentina como inesperada, no ha dejado de expresar sus intenciones de marcharse del «reality» de Telecinco.

El pasado jueves, la «bruja» de «GH VIP» pidió al resto de concursantes del programa que la votasen para abandonar el espacio de Mediaset. ¿El motivo? Que necesitaba «volver a encontrar su alma», como desveló a sus compañeros, que vieron ante sí la posibilidad de quitarse de en medio, de un plumazo, a una potencial ganadora de «Gran Hermano VIP». Una actitud que ha decepcionado enormemente a la audiencia, que parece decidida a hacer de Aramís Fuster la tercera expulsada del programa, tras Oriana Marzoli (que se autoeliminó) e Isa Pantoja.

Así, los participantes hicieron caso a su petición y Aramís terminó la noche nominada, junto a El Koala y la modelo Miriam Saavedra, a la que la «bruja» profesa desde hace unos días una fulminante ojeriza. Tanto es así que, sin visibles razones de peso, Aramís se ha unido a Mónica Hoyos y Aurah Ruiz en su particular guerra contra Miriam en la casa de Guadalix de la Sierra.

La humillación de Jorge Javier

En los pocos momentos en que se deja ver, Aramís no duda en tachar a Miriam de «insoportable» y en faltarle el respeto continuamente, de manera pública y privada. Este martes, en «GH VIP: Límite 48 horas», la particular batalla de Mónica Hoyos, Aurah, Aramís y compañía contra Miriam tuvo un nuevo episodio, cuando Miriam discutió con Mónica y Aurah ante la atenta mirada de Jorge Javier Vázquez. «Están intentando "tragiversar" todo lo que yo digo», espetó la modelo.

Un vocablo del que se mofó Aramís. «“Tragiversar...”», dijo, antes de romper a reír por la pronunciación incorrecta de su compañera de la palabra «tergiversar». Miriam optó por hacer caso omiso de su observación y tras ello, Vázquez preguntó a Aramís por su estado anímico. «Tengo las costillas volantes jodidas», expresó la «bruja»... que se la puso en bandeja al presentador.

«¿Las costillas volantes? Está muy bien. Tiene gracia, te acabas de descojonar de que Miriam haya dicho mal “tragiversar”, y ahora dices tú costillas volantes cuando te refieres a costillas flotantes», recalcó el presentador de «GH VIP», en un auténtico «zasca» que desató los aplausos del público del programa.

Tras ello, Miriam intentó hablar, pero Aramís se lo impidió con brusquedad. «¡Que te calles! ¡Diablo de los cojones! ¡Eres asquerosa!», le chilló, en un comentario que desató una nueva reacción de Vázquez. «Aramís, por favor. Por ahí no», advirtió el presentador. En cambio, Miriam ahora no se quedó callada. «Qué miedo, de verdad», apuntó. «¡Miedo das tú, desgraciada!», contestó Aramís.

En el plató de Mediaset, los colaboradores de Telecinco no dudaron en defender a Miriam. «Vamos... a mí esa mujer me llama “diablo de los cojones” y no sé ni lo que la hago», expresó Mila Ximénez en «Gran Hermano VIP», ante el enésimo ridículo de Aramís Fuster en el programa.