El emotivo mensaje de Frank Cuesta por la muerte de su cámara

Actualizado 07/03/2019 a las 19:14

Hace ya cuatro años del accidente que le costó la vida al cámara Santi Trancho, compañero inseparable de Frank Cuesta en Frank de la Jungla en sus aventuras por el mundo y pareja sentimental de la actriz Ana Fernández. Cuatro años de la fatídica pérdida que nadie olvida. Como no podía ser de otra manera, el televisivo ha escrito en Twitter, como cada aniversario, un emotivo mensaje, prueba de que no olvida a su cámara.

«Aunque no estés... siempre estás», escribió Frank Cuesta en Twitter, emocionado un año más al recordar al desaparecido Santi Trancho.

El sábado 7 de marzo de 2015 saltaba la noticia de que un motorista de 32 años fallecía en un accidente de tráfico en la M-505, en el término municipal de Galapagar. Horas más tarde, durante la noche, se confirmaba que el motorista era el conocido cámara de televisión Santi Trancho. Entonces Frank Cuesta aseguraba que le habían «arrancado un trozo de vida... durante 9 meses no he llorado y ahora no puedo parar... por favor arropad a su madre y a Ana».

Hay que recordar que el accidente se produjo en torno a las 13.20 de aquel fatídico sábado. Al parecer, los dos vehículos circulaban en el mismo sentido cuando se produjo el siniestro, que provocó que el cuerpo de Santi Trancho quedara atrapado debajo de vehículo pesado. Los Bomberos de la Comunidad de Madrid tuvieron que rescatar el cadáver, mientras los sanitarios del Summa sólo pudieron certificar el fallecimiento del cámara de televisión, que presentaba un traumatismo craneoencefálico severo. Además de los Bomberos y el Summa, se desplazaron al lugar efectivos de la Guardia Civil y de la Cruz Roja.