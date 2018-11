El emotivo encuentro entre niños y discapacitados que dejó sin palabras a David Bisbal

Actualizado 02/11/2018 a las 12:08

Anoche acudió a «El Hormiguero»David Bisbal. El cantante, conocido de sobra en el plató de Pablo Motos, charló con el presentador del programa de Antena 3 sobre sus nuevos trabajos y también sobre su próxima paternidad. Aunque son muchas las ocasiones en que el cantante de Almería ha acudido al programa de las hormigas, el espacio de Atresmedia consiguió anoche dejar sin palabras al artista gracias a un emotivo vídeo en el que un grupo de niños charla animadamente con personas en sillas de ruedas.

Como anunció Pablo Motos, las imágenes pretendían demostrar cómo, a medida que nos hacemos mayores, vamos incorporando un gran número de prejuicios que dificultan nuestras relaciones con aquellos que son diferentes a nosotros. «¿Qué pasaría si juntamos a personas sin prejuicios, niños, con personas en silla de ruedas?», dijo Motos para dar paso al experimento sociológico.

Los pequeños preguntan a un hombre y una mujer por qué no pueden caminar e, incluso, instan a uno de los invitados a que intente ponerse de pie. «¿Qué haces cuando quieres ir al baño?», preguntaron los inocentes niños a uno de los jóvenes que aparece en el vídeo, que incluso jugó con ellos a las carreras. «Estar en una silla de ruedas no tiene nada malo. No os tenéis que sentir tristes cuando veais a alguien en silla de ruedas porque no pasa nada», recordó el chico a los pequeños. Las imágenes tocaron de lleno a David Bisbal. «Me encanta ver este tipo de vídeos, Felicidades, me ha tocado», dijo el cantante.