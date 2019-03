Actualizado 21/03/2019 a las 01:46

Este miércoles dieron comienzo los directos de «La Voz», la última fase del talent show presentador por Eva González, que en esta recta final estará acompañada por Juanra Bonet. A este punto han llegado 16 finalistas, cuatro de cada equipo. En las dos primeras galas, dos integrantes de cada uno de los equipos deberán subirse al escenario, pero solamente uno de ellos obtendrá el pase a la semifinal de «La Voz». Además Luis Fonsi, Pablo López, Paulina Rubio y Atonio Orozco cantaran un tema con los talents de su equipo.

Con una veintena de programas emitidos hasta ahora, el espacio de Antena 3 se ha consolidado como líder de su franja, con un 19,3% de cuota de pantalla y una media de 2.793.000 espectadores. Los coaches eran conscientes de que tienen por delante las galas más duras, pero también las más emotivas de todo el programa. En esta fase del programa la audiencia tendrá un papel decisivo, ya que tendrá en sus manos el mismo poder que un coach.

«Hoy es el día de la felicidad, arranca la primavera, hay luna llena y arrancan los directos de La Voz», anunció la presentadora nada más saltar a plató, «a partir de esta noche se incorpora un quinto coach. Desde casa podéis darle la vuelta a la decisión de los coaches con vuestro voto».

El equipo de Pablo López fue el primero en salir a la arena, y en concreto les tocó a Palomy y a Auba Estela romper el hielo- La primera tiene 24 años y es una estudiante manchega que ya pasado por varios programas autonómicos para cantar flamenco y copla. Además de estudiar limpia pisos en verano para poder pagarse sus estudios de ADE, pero su sueño es vivir de la música. Su competidora es una mallorquina de 18 años que se separó de la música cuando le diagnosticaron esclerosis múltiple, pero ahora ha querido volver para no renunciar a hacer lo que ama.

Juntas salieron a la palestra junto a Pablo López para cantar «Y sin embargo», de Joaquín Sabina. Para las actuaciones individuales Palomy se atrevió con «La fuerza del corazón» de Alejandro Sanz y Auba cantó «Prometo» de Pablo Alborán. «Eres una creadora de instantáneas a tiempo real. No sé si lo hace algún teléfono, pero tú lo haces», le dijo López a la última. El coach le concedió a Auba el 60% de su puntuación y el público votó en el mismo sentido, por lo que la malloquina se convirtió en semifinalista de «La Voz».

Luego fue el turno de Fonsi, que vio cómo Linda Rodrigo y Alex Palomo competían por un hueco en la siguiente ronda. Ella es una malagueña de 18 años que apenas tiene experiencia sobre el escenario. Palomo tiene 23 años y trabaja como ingeniero, pero ha aprendido por su cuenta a tocar guitarra, bajo, piano, ukelele y batería. Linda y Alex cantaron a dúo «Échame la culpa» y luego individualmente «Rise up» de Andra Day y «The scientist» de Coldplay. «Siento una mezcla de alegría y dolor a la vez, porque hoy tendré que despedir a uno de estos dos artistas. Pase lo que pase Álex, este es tu comienzo. Aquí empieza tu carrera», le felicitó Fonsi. No obstante, al final el coach decidió que fuese Linda Rodrigo quien siguiese en el talent.

El coach que más sufrió para tomar su decisión fue Antonio Orozco, que decidió que sus pupilos actuasen en solitario antes que en pareja. Los duelistas eran Lía Kali y Javi Moya. La primera, una camarera barcelonesa de 21 años que admira a Amy Winehouse mientras que él es un audiólogo sevillano de 38 años. Fue la catalana quien saltó primero al escenario para firmar una excelente interpretación de «Roxane» de The Police. «Es imposible separar el corazón del alma, pero tú cada vez que cantas lo consigues. Me encanta tu locura. Eres una bellísima majareta», le dijo Orozco entusiasmado. Por su parte Moya cantó «Si tú no estás aquí», de Rosana, y consiguió convencer a Orozco de que merecía pasar a la semifinal.

Pero no fue nada fácil para el coach tomar una decisión. «No quiero decidir porque creo que la gente me va a malinterpretar y no va a estar de acuerdo», le dijo a Eva González, que tuvo que meterle prisa para que se decantase por uno de los dos. «Me siento como cuando firmé la letra del primer coche y sabía que no iba a poder pagarlo», bromeó Orozco. El coach se decantó por Javi Moya

Cerró la noche el «Team Paulina», del que tuvieron que actuar Viki Lafuente y Susana. La primera es una aragonesa de 37 años que es propietaria de un food truck de comida vegana: «Soy la salvavidas de los vegetarianos y veganos en los festivales». Susana, madrileña de 18 años, ama de la música y la interpretación y sueña con ser la protagonista de un musical. Primero tuvo lugar la actuación grupal y la canción elegida fue «Yo no soy esa mujer» de Paulina Rubio. Susana quiso defenderse en solitario con «Bohemian Rhapsody» mientras que Viki se decantó por «Livin' On A Prayer» de Bon Jovi. La coach mexicana quedó muy satisfecha con ambas actuaciones, pero finalmente se decidió por Viki: «A Susana le ha faltado presentación. Pero solamente tienes 18 años y una gran carrera por delante».

De este modo son Viki, Javi, Linda y Auba las cuatro primeras semifinalistas de «La Voz», y en la gala de la semana que viene conoceremos otros cuatro nombres.