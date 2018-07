La confesión de Joaquín Reyes a Pablo Motos que no le deja en buen lugar

Actualizado 04/07/2018 a las 22:02

Joaquín Reyes fue el invitado estrella del penúltimo programa de «El hormiguero» de la temporada. Aunque no se personó ante Pablo Motos junto con su habitual Ernesto Sevilla, sino que lo hizo acompañado de Antonio Pagudo, junto al que próximamente presentará «Los futbolísimos», la nueva comedia de Miguel Ángel Lamata.

«Los futbolísimos» cuenta la historia del equipo de fútbol infantil de Soto Alto, en el que juegan niños como Pakete y Helena, que también son compañeros de colegio. Con la temporada llegando a su final, el club se está jugando el descenso y debe ganar, al menos, uno de los tres partidos que restan para salvar la categoría.

Pero en el primero de los encuentros, el árbitro se queda dormido durante una jugada decisiva, por lo que los chicos pierden. Lo mismo sucede en el segundo duelo, por lo que los niños se ponen a investigar lo que está sucediendo para que no se repita en el tercer partido, el decisivo.

Ambos se personaron ante Motos con un baile un tanto peculiar, con el que bromeó Pablo Motos. «Me encanta llegar al 'curro' bailando», aseguró Pagudo. «Yo tengo mucho 'flow'», dijo por su parte Reyes.

Pagudo, conocido por dar vida a Javier Maroto en «La que se avecina», interpreta al entrenador del equipo, mientras que Reyes da vida al padre de Pakete, el líder del conjunto en el que se inspira «Los futbolísimos». «Nosotros estamos en la película porque alguien tiene que hacer el tonto», señaló.

Cuestión de «respeto»

Tras ello, Pablo Motos dio un paso más allá. «¿Os respetan vuestros hijos?», que ambos se tomaron con humor. «Un día les mandé a dormir y me dijeron... "En casa de herrero, cuchara de palo"», expresó, respondiendo con esa frase y mucho humor a la pregunta de Motos. «A mí no me gusta ser el malo», aseveró Pagudo.

La visita de Reyes y Pagudo a «El hormiguero» será la penúltima que reciba el programa esta temporada. El jueves, con Santiago Segura, el espacio de Pablo Motos echará el cierre hasta después del verano.