La petición más picante de Santiago Segura a Pablo Motos

Actualizado 05/07/2018 a las 22:16

Santiago Segura fue el último invitado de la temporada en «El hormiguero», el programa que Pablo Motos presenta en Antena 3. La visita del actor y director de cine ha echado el cierre al espacio hasta que vuelva de las vacaciones de verano.

Segura acudió al plató de «El hormiguero» para hablar sobre «Hotel Transilvania 3: unas vacaciones monstruosas», que llega a los cines epañoles este fin de semana. En ella, el actor le pone voz a Drácula, el principal protagonista de la cinta de animación.

Dirigida por Genndy Tartakovsky («El laboratorio de Dexter»), la tercera entrega de la saga se centra en las vacaciones veraniegas de los protagonistas: Drácula, su hija Mavis, su yerno Johny, su nieto Dennis y todos sus amigos. Se marchan de crucero, por lo que Drácula tendrá que tomarse unas vacaciones en el hotel. A bordo del barco, conoce a Ericka, la capitana de la embarcación, de la que se enamora. Sin embargo, con sus sentimientos a flor de piel, descubre que Ericka es descendiente de Van Helsing, el archienemigo de Drácula y de los monstruos.

Sobre el filme charlaron Segura y Motos durante un largo intervalo de tiempo en «El hormiguero». Motos presentó al actor como «invitado platino total», en alusión al gran número de ocasiones en que éste ha acudido a «El hormiguero». Segura se presentó con los dedos quemados, lo que explicó como resultado de un incidente durante la grabación de la nueva edición de «MasterChef Celebrity», el concurso de TVE en el que participa Segura.

Tras ello, Motos hizo entrega de una tarjeta «platino» a Segura. Éste preguntó por sus beneficios. «¿Esto da derecho a un masaje de Marta Hazas?», se preguntó, ante la sorpresa del presentador por la petición de Segura sobre su colaboradora.

Después de repasar su trayectoria en «El hormiguero» y como doblador, Segura recordó su faceta como doblador de cine porno. «Hice tres películas y las estoy buscando, pero no soy capaz de encontrarlas», recalcó. Tras ello, se ofreció para doblar al protagonista del filme infantil «Ratatouille», pero le descartaron. «Hablé con mi amigo Guillermo del Toro para ver si podía darme más detalles, porque desde Disney no me decían mucha cosa. Y me dijo que me habían descartado por ser la voz de "Torrente", que no es un personaje para niños», desveló. Ahora, está al frente de «Hotel Transilvania 3».

Ambos tuvieron tiempo también para hablar de dinero. «Yo soy un poco "agarrao", pero me gana José Mota. Él es un poco rata, más que yo y así lo ha corroborado también Florentino Fernández», comentó ante Motos. «¡Yo no sé cómo va a acabar la gira que vamos a hacer los tres!», bromeó.