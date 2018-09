Actualizado 10/09/2018 a las 22:23

La nueva temporada de «El hormiguero» ha estrenado este lunes su segunda semana. El invitado estrella ha sido Miguel Ángel Revilla, que se ha personado ante Pablo Motos para repasar la actualidad desde un punto de vista muy particular.

Si algo caracteriza al presidente de Cantabria es su capacidad para hablar claro y sin tapujos y así se mostró ante Motos desde el inicio de su entrevista. Calificado por el presentador como «el "Terminator" de la política», Revilla reapareció en el plató de «El hormiguero» con viandas y regalos para Motos y su equipo: un sobao de arándanos, panes de todo tipo, anchoas del Cantábrico y una taza.

Tras ello, el presentador trató de comenzar a dar forma a su programa... aunque se quedó noqueado ante la actitud de Revilla. «A mí me gustaría hablar del tema de África, que sabes que me gusta mucho. Pero necesito quince minutos para prepararme», le comentó a Motos.

Sus palabras sorprendieron al conductor del espacio, que no tenía planificado seguir esa línea. «Yo tengo aquí el guion, en el que tenía pensado hablar de Pedro Sánchez; de Soraya Sáenz de Santamaría, que ha anunciado hoy que deja la política; de los independentistas; de Pablo Casado...», interpeló a Revilla, que apenas se inmutó.

Con ello, Motos no consiguió hacer nada para que reaccionase ante sus palabras el presidente de Cantabria, al que no consiguió llevar a su terreno. En una situación que no era la idónea para «El hormiguero», el presentador dio paso a publicidad de manera prematura, para tratar de reconducir la situación. Tras ello, el presentador consiguió rehacerse y entrevistar a Revilla acerca de temas de todo tipo de actualidad.