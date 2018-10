Actualizado 22/10/2018 a las 22:34

«El hormiguero» abrió este lunes una nueva semana en las noches de Antena 3 y lo hizo con la visita de Mario Casas. El intérprete acudió al programa de Pablo Motos para promocionar «El fotógrafo de Mauthausen», la nueva película de Mar Targarona que llega este viernes a los cines.

La cinta trata la historia real del español Francesc Boix, un recluso del campo de concentración de Mauthausen durante la Segunda Guerra Mundial al que interpreta Casas. Boix trabajaba en el laboratorio fotográfico del campo y arriesgó su vida por captar con su cámara el sadismo de los naxis. De hecho, sus fotografías fueron clave para condenar el fascismo de Adolf Hitler en los Juicios de Núremberg en 1946. De todo ello hablaron Mario Casas y Pablo Motos en «El hormiguero».

En el programa de Antena 3, el actor habló del sufrimiento al que ha tenido que hacer frente para meterse en el papel de Francesc Boix. Para ello, ha tenido que adelgazar bastantes kilos. «Lo pasé muy mal. Me alimentaba a base de brócoli, piña y pescado prácticamente», expresó, antes de hablar acerca de su placer prohibido durante su «dieta». «Bueno... y paquetes de chicles», confesó en «El hormiguero».

Sin embargo, Casas desveló el gran problema del ingrediente estrella de su alimentación en «El hormiguero». «El problema de los chicles... es que te vas de vareta», desveló. Un comentario en el que Motos profundizó. «Claro, es que los chicles llevan un edulcorante que ahora mismo no sé cuál es, pero que acaba en ina y que te da una cagalera que no se te acaba en meses», enfatizó el presentador.

Tras ello, el actor habló acerca del gran inconveniente de aquella reacción de su organismo. «Y claro, con todo eso también adelgazas. Más todavía», le dijo a Motos. Casas no escondió su sufrimiento en «El hormiguero». «Acabas fatal de la cabeza con tanto engordar y adelgazar», aseguró. Fue en ese momento cuando Motos cayó en la cuenta de algo que sucedió tras la última visita de Casas a «El hormiguero», allá por el mes de febrero.

Los Donettes de la discordia

«La última vez que viniste aquí también hablamos sobre esta película. Y me dijiste que echabas de menos los Donettes...», recordó Motos. Casas asintió. «Sí. Los Donettes, los Filipinos... ahora me he enganchado a los helados de Haagen-Dazs con galletas de Dinosaurio, que están buenísimas y me hacen volver a mi infancia», reconoció.

En ese momento, Motos le lanzó un «dardo» tan amistoso como justificado. «Y luego te enviaron Donettes a tu casa... ¡pero no me enviaste ninguno! ¿Puedes explicar a la audiencia por qué eres tan avaricioso?», le preguntó al actor. Dubitativo, Casas trató de excusarse. «¿Te flipan a ti también, eh? Bueno... es que no sé si me mandaron Donettes, Filipinos o algo del McDonald's», recordó.

Finalmente, consiguió cambiar de tema gracias a la cadena de comida rápida. «Sí, de hecho fue McDonald's, que me envió un menú a casa que era de carne. Pero a mí las hamburguesas de carne no me gustan. ¡Me como las de pollo!», contó el intérprete entre risas en «El hormiguero».