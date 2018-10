Actualizado 04/10/2018 a las 22:31

«El hormiguero» cerró una nueva semana en las noches de Antena 3 y lo hizo con la visita del cantautor Víctor Manuel San José. El vocalista y productor musical, marido de Ana Belén y padre de la actriz Marina San José se presentó en el programa de Pablo Motos para hablar sobre «Casi nada está en su sitio», su nuevo disco.

El vocalista, que acaba de cumplir 71 años, demostró ante el presentador de «El hormiguero» que sigue estando en plena forma. Víctor Manuel, conocido internacionalmente por su éxito «La puerta de Alcalá», que cantó a dúo con Ana Belén, exhibió sus mejores galas en el espacio de Atresmedia.

En el programa de Motos, Víctor Manuel confesó que llevaba más de una década sin componer. «Hacía diez años que no sacaba canciones originales. ¡Desde 2008!», aseguró. Un comentario que desató la reacción del presentador de «El hormiguero». «Tenías como una especie de tapón, pero de repente has empezado a componer como un "locatis"», le dijo.

Un comentario que tenía su razón de ser, pues Víctor Manuel, tras una década en «stand by», ha vuelto a la música por la puerta grande, llegando a un nivel casi obsesivo. «Eso es. Me puse y no podía parar. Escribí 24 canciones en mes y medio, algo que no me había pasado ni de joven», destacó en «El hormiguero».

El vocalista incidió más en su manera de trabajar. «Escribo siempre en un sitio muy oscuro, con luz eléctrica. Cuando compones, no puedes estar en un sitio bonito ni en el mar. Tienes que hacerlo en un espacio cerrado», explicó. Preguntado por Motos, Víctor Manuel desgranó todos los detalles acerca del lugar en el que él construye su música. «Es un sótano, en que amontonamos todo lo que nos sobra, a nosotros y a nuestros hijos. No hay tele ni radio y llega dificilmente la señal del teléfono. Escribo a lápiz, borrando y escribiendo encima», afirmó en «El hormiguero».

Tras ello, explicó que nunca sabe cuándo parar de pensar en una partitura. «Las canciones no se acaban nunca. El problema es que estás sobando la letra hasta que estás en el estudio», recalcó el vocalista, que incidió en la ilusión que le hace lanzar «Casi nada está en su sitio». «Me siento como la primera vez que saqué un disco», admitió, antes de reconocer su frustración con el momento que vive la industria musical a día de hoy. «Ahora no se vende nada. Ya sabes cómo va el mundo de los discos...», le dijo a Motos.

Víctor Manuel y el presentador de «El hormiguero» también tuvieron tiempo de hablar sobre la gestión política del país. En ese aspecto, el cantante mandó un recado a los políticos españoles. «Cuando salen las encuestas en el CIS, la gente pone entre sus preocupaciones cosas como que no encuentran trabajo. Sin embargo, los políticos están más preocupados en tirarse másteres a la cabeza que en resolver los problemas que realmente importan», agregó, antes de analizar las posibilidades de Pedro Sánchez al frente del país. «Lo tiene muy difícil, porque gobierna en minoría... pero al menos, lo está intentando», enfatizó.