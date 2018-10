Actualizado 16/10/2018 a las 22:40

El vocalista oscense Pau Donés fue el segundo invitado de la semana en «El hormiguero». El cantante del grupo musical Jarabe de Palo y una de las voces más reconocidas y reconocibles del pop-rock nacional, visitó el programa de Pablo Motos para hablar acerca de su disco, su libro nuevo, la gira que prepara y sus planes de futuro, que incluyen un «parón» musical a corto plazo.

La del martes fue la primera visita del cantante de Jarabe de Palo a «El hormiguero». Hasta entonces, Pau Donés nunca se había sentado frente a Pablo Motos, con el que se encontró por primera vez en su programa de Antena 3.

«Bueno, próximamente vas a dejar la música...», arrancó diciendo Motos, aunque su invitado quiso matizarle. «La música nunca se deja. Simplemente voy a descansar un tiempo», espetó Donés, que habló largo y tendido sobre el tema. «Tenía el plan de lanzar una gran bomba a los cincuenta... pero entonces, me sobrevino el cáncer», lamentó el artista en «El hormiguero».

Donés fue operado en septiembre de 2015 de un cáncer de colon que se le reprodujo en 2017. Por todo ello, ahora ha decidido hacer un alto en el camino. «El 1 de enero paro, porque llevo años a todo trapo», sentenció ante Motos. Un tiempo de asueto que el artista empleará en otros menesteres. «En todos estos años, he tenido poco tiempo para disfrutar con mi hija. Pero ahora nos hemos vuelto a encontrar. Ella tiene quince años y es más lista que yo... ¡y entonces siempre me acaba jodiendo!», explicó en «El hormiguero».

Tras ello, Motos emplazó a su invitado a hablar acerca de su infancia. «Yo era un trasto de cojones. Soy disléxico e hiperactivo. Ahora está catalogado, pero antes no. Le dijeron a mi madre que tenía un hijo tonto, pero ella me ponía música y me calmaba», señaló el cantante, que dejó claro que nunca fue un buen estudiante. «Hay un lema que define mi infancia y adolescencia: "Donés, fuera de clase"», enfatizó, al tiempo que remarcó en «El hormiguero» que «también repartía» cuando tenía problemas con sus compañeros de curso.

La dura batalla de Pau Donés

Tras ello, Pablo Motos reincidió en la lucha de Donés contra la enfermedad que padece. «Quiero hablar de tu cáncer. Somos 14o personas en el equipo de "El hormiguero", por lo que por estadística muchos hemos pasado y estamos pasando cánceres. Alguno bastante complicadillo. He visto conversaciones donde una persona que estaba hundida ha salido del agujero gracias a algunos consejos que voy a recopilar. Me apetece mucho hacerlo en "prime-time"», comentó el presentador, que volvió a preguntar a Donés acerca de cómo vivió su enfermedad.

«Yo nunca fui al médico... y fue una cagada. Un día, de repente me encontraba muy cansado. Entonces fui al médico, y me diagnosticaron cáncer de cólon. Y solo cuarenta días después, me encontraron 14 bultos en el hígado. Luego otros tres», recordó Donés en «El hormiguero». «Ahora estoy con la quimioterapia otra vez. Tengo cáncer y lo voy a tener toda la vida. Está mal que lo diga, pero estoy esperando a que vuelva», enfatizó. «Es una enfermedad con la que convives», recalcó por su parte Motos.

Tras ello, el cantante de Jarabe de Palo se prodigó más acerca de la enfermedad. «El cáncer da un miedo atroz. Es un gran desconocido. Amigos de verdad dejaron de llamarme para que mi respuesta a "cómo estás" no fuera un "me estoy muriendo". Todo lo que acojona es tabú y el cáncer sin duda lo es», señaló Donés, antes de que Motos lanzase su «recopilación» de consejos para vencer al cáncer.

«En primer lugar, nada te da más ánimos que estar con alguien o poder charlar con alguien que haya pasado por ello y esté bien. En segundo lugar, si tienes cáncer... compra polos de helado, porque con la quimio muchas veces se pierde el sentido del gusto y los polos lo evitan. Tercero: que cuando se te caiga el pelo, te lo cortes tú. No dejes que se caiga», comenzó diciendo el presentador de «El hormiguero».

Aunque Motos no se quedó ahí en su alegato. «En cuarto lugar, aprende a decir no. Porque muchas verces la gente por ir a verte o acompañarte se pone muy pesada. Pero si no te apetece, di que no. Y quinto consejo... vive. Vive, disfruta, porque hay mucha gente investigando y hay personas que se recuperan», recalcó. «Mucho ánimo, mucha fuerza. Que os vais a curar», manifestó, en un mensaje dirigido a los enfermos y al que también contribuyó Donés. «No tienes por qué sonreir siempre. Si no te apetece, no lo hagas. Vive la vida a tu manera. La vida es una: vivámosla. Y no tengamos miedo», concluyó el cantante de Jarabe de Palo. Ambos se ganaron los aplausos del público de «El hormiguero».