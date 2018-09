Actualizado 24/09/2018 a las 22:35

Este lunes arrancó una nueva semana y con ella, regresó «El hormiguero» a las noches de Antena 3. Con el primer canal de Atresmedia a punto de lanzar el filme «Palmeras en la nieve», Pablo Motos invitó al plató de su programa a la cantante María Lucía Sánchez, Malú, que se presentó para hablar sobre su nuevo disco, «Oxígeno».

La artista sacó a relucir todo su esplendor desde el inicio de su entrevista con Pablo Motos en «El hormiguero», programa que ya conoce bien y que había visitado por última vez el pasado mayo. Al llegar a la mesa, el presentador preguntó a la cantante por sus sentimientos con respecto al lanzamiento de «Oxígeno».

Y pese a su reconocida experiencia y a sus tablas como artista, la respuesta de Malú dejó desconcertado a gran parte del público de «El hormiguero». «Llevo un montón de días con una ansiedad y un miedo terribles», espetó la cantante en «El hormiguero». «Cuando pones tanto esfuerzo en un disco, las expectativas están muy altas. Me ha llevado dos años y pico hacerlo, es la primera vez que he estado tanto tiempo. Quería sentarme a componer, contarlo de otra manera. Y claro, cuando iba a lanzarlo no me terminaba de atrever. "Eso te pasa por lista", me decía a mí misma. Pero al final lo saqué. Y ahora, esos miedos ya no están», agregó.

Sin embargo, a la cantante no le ha resultado fácil superar esos «miedos». «Cuando saqué el disco, amanecí llorando y había estado toda la noche haciéndolo. El disco ya estaba aquí, no podía frenarlo, ya es una realidad», expresó en «El hormiguero», antes de que Motos le preguntase si, en este momento, se siente más «tranquila» o si sigue estando «vulnerable» solo unos días después de que su CD viese la luz.

«Voy estando cada vez más tranquila y feliz. Claro, es que me van contando que si soy número 1 de iTunes, por ejemplo, y la gente me escribe con tanta felicidad, que es difícil no estar contenta», aseguró. Tras ello, Pablo Motos aplaudió su forma de ver la vida. «Si no tuvieses miedo, no serías una persona inteligente», espetó el conductor de «El hormiguero».

El emotivo recuerdo a Paco de Lucía

En la entrevista, Motos también tuvo palabras para una de las canciones más emblemáticas de «Oxígeno»: «Llueve alegría», que interpreta en compañía de Alejandro Sanz. Un tributo al célebre guitarrista Paco de Lucía, tío de la cantante y fallecido hace cuatro años. «Nunca ha habido nadie como él y nunca creo que lo haya», expresó Motos sobre el tío de Malú, que coincidió en sus palabras. «Él era un genio. Sin decirte nada, te infundía responsabilidad, respeto. Para mí el escenario es respeto absoluto y eso es gracias a mi familia», agregó.

Tras ello, la cantante le hizo una confesión «en exclusiva» a Motos. «Te voy a contar una cosa, que nunca la había contado», comenzó diciendo. «Lo bueno en mi familia se da por hecho. Lo malo se critica. Antes de su muerte, yo había cantado en el Festival de Starlite y vino a verme. Allí le hicieron una entrevista, que yo no vi hasta que murió porque él quería que así fuese, y dejó grabadas unas imágenes en las que decía que se había emocionado mucho y que era una gran artista. Ahí supe que tenía su aprobación... y lo supe porque no me decía que estaba mal, y eso era algo muy bueno», expresó con nostalgia la artista.

Con todo ello, se decidió a ponerse manos a la obra con «Llueve alegría». «En esta canción se lo quería contar. Mi lugar, el cómo lo vivo, que quiero estar contigo. Que estoy hecha de corales como tú», le dijo a Motos, en recuerdo de su tío. «Y cuando le propuse el tema a Alejandro Sanz, la leyó y me dijo. "Esta es la canción". Y somos los únicos que podemos entenderla», recalcó emocionada, arrancando los aplausos del público de «El hormiguero».