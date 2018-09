Actualizado 26/09/2018 a las 22:24

Los actores Bárbara Lennie y Antonio de la Torre se personaron este miércoles en el plató de «El hormiguero». Pablo Motos les convidó para hablar de «El reino», la nueva cinta que ambos protagonizan a las órdenes de Rodrigo Sorogoyen.

El filme, que trata el delicado asunto de la corrupción política y que se preestrenó esta semana en el Festival de San Sebastián, llega este viernes a los cines como uno de los estrenos más esperados del año. Y de él hablaron en «El hormiguero», el programa que presenta Motos en Antena 3.

En primer lugar, Motos les preguntó acerca de la acogida del título en San Sebastián. «Creo que ha ido bien», respondió De la Torre. «El Festival es exigente, y más con las películas españolas. A veces, si una película no gusta, la gente se levanta de la sala. Pero con esta, no se fue nadie», expresó Lennie. «Además que si no gusta una peli, tú lo notas. Hay algo de educación, porque la gente te aplaude, pero tú sabes que no ha gustado», comentó De la Torre en «El hormiguero».

«Pero esta película es diferente. ¡Es un poco como "El hormiguero", que te atrapa así un poco y tiene como mucho frenesí!», agregó el actor ante Motos, con el que bromeó acerca del parecido físico entre ambos.

Tras ello, el presentador quiso centrarse más en «El reino». «La película va de unos políticos que se corrompen, a uno le pillan, el partido le deja abandonado... e inicia una aventura para sobrevivir», expresó Motos. «A tu personaje le va muy bien hasta que ha tenido un poquito de mala suerte», añadió. Ante su observación, Lennie y De la Torre quedaron sorprendidos y el conductor de «El hormiguero» se trató de explicar. «Hombre, lo de "mala suerte" lo digo porque eso dicen los corruptos cuando les pillan. ¡Es un chiste entre ellos!», comentó sobre su chascarrillo, que no terminaron de pillar.

Después, Motos comentó que De la Torre había preparado su papel en compañía de Álvaro Pérez, «El Bigotes» de la Operación Gürtel. Sin embargo, el intérprete solo tuvo buenas palabras hacia él. «Cuando te ves con una persona tanto tiempo y vas conociéndole... es como que le entiendes. A mí lo que me queda hacia él es agradecimiento. Es muy simpático», expresó sobre «El Bigotes» en el plató de «El hormiguero».

Sin embargo, el actor fue más allá hablando sobre la corrupción. «Las muchas personas que se están corrompiendo salen de esta sociedad. Un político corrupto no sale como un hongo, de repente. Sino que sale porque se dan circunstancias para que pueda salir», añadió De la Torre en «El hormiguero».