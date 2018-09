Actualizado 20/09/2018 a las 22:15

Este jueves tuvo lugar la última edición de la semana de «El hormiguero», el programa que conduce Pablo Motos en Antena 3. Ana Guerra, flamante concursante de «OT 2017», se presentó ante el conductor del programa de Atresmedia para promocionar «Ni la hora», su nueva canción, que interpreta junto a Juan Magan.

En «El hormiguero», la cantante pasó revista a varios temas de actualidad. Era la segunda ocasión en que se personaba frente a Motos, pues el pasado mes de abril acudió al programa en compañía de Aitana Ocaña, su compañera en «Operación Triunfo».

Sin embargo, era la primera ocasión que la joven se personaba sin compañía ante Motos. «A lo mejor no estoy nerviosa, no...», aseguró con ternura. «Solo he dormido 45 minutos, porque volví muy tarde de Barcelona y no he podido dormir más», siguió diciendo en «El hormiguero».

Para tratar de quitarle hierro a su inquietud, Motos le preguntó por su carrera artística en solitario con el estreno de «Ni la hora», su primer tema tras «Lo malo». Entonces, la cantante confesó lo que pocos sabían: que la canción no le encantaba, en especial en sus inicios. «Con esta canción me pasó de todo. Pensaba, "la tengo que defender"... y me dejó de gustar. Me peleé con el tema», expresó. Tras ello, matizó sus palabras. «A mí me gusta, pero sí es verdad que me parece lenta», afirmó.

Sin embargo, la cantante aseveró fue poco a poco cambiando su punto de vista sobre la canción, viendo la respuesta del público. «Cuando la lanzas, ves que tiene más de un millón de reproducciones, que la gente se la sabía en un concierto de "OT" en Murcia... y claro, luego que Juan Magan apuesta por mí. Que ese señor sabe lo que hace, pues claro...», agregó Guerra. Tras ello, Motos la sorprendió con un regalo: un Disco de Platino simbólico en homenaje a la condición que se ha ganado con «Ni la hora». «¡Me encanta venir aquí! Cada vez que vengo me regalas cosas», espetó agradecida ante el presentador de «El hormiguero».