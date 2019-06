El «efecto Pantoja»: ¿Mejora «Supervivientes» su audiencia con respecto a otros años?

Actualizado 09/06/2019 a las 00:45

«Supervivientes» se ha convertido en la nueva gallina de los huevos de oro de Mediaset España. Pero, ¿tan grande ha sido el cambio en comparación con anteriores ediciones? La aventura en Honduras ha sido, históricamente, un formato muy seguido desde siempre. De hecho, incluso es más seguido que muchas galas del veterano «Gran Hermano» en sus diferentes variantes (anónimos, VIP y el reciente Dúo). Este buen funcionamiento del programa se debe, fundamentalmente, al gran factor diferencial que presenta este programa en comparación con el resto de la factoría de Mediaset España: la aventura.

Son muchos los seguidores no habituales de los realitiesde la casa los que, por el hecho de tratarse de supervivencia, deciden pegarse al televisor para vivir las aventuras y desventuras de los náufragos. Desde el estreno en su primera versión, allá por el año 2000, «Supervivientes» ha conseguido aguantar durante 18 temporadas, y parece que cada día tiene más salud: sus galas no han estado nunca por debajo de una media por temporada del 20% de cuota de pantalla, y sus finales no han bajado de los tres millones de espectadores, a excepción del año 2003 y 2010.

Uno de los grandes atractivos con los que contaba la edición de «Supervivientes 2019» era la presencia de Isabel Pantoja en el concurso. Han sido muchos los personajes relacionados con el universo Cantora los que han ido apareciendo por las localizaciones del reality a lo largo de la historia del concurso, pero la gran protagonista del clan nunca había acudido. Su vida, siempre llena de polémicas, también ha sido sinónimo de buenos datos de audiencia. Pero, ¿tanto nota «Supervivientes» su presencia en datos de cuota de pantalla?

Para ello, desde ABC Play Televisión hemos analizado las seis primeras semanas de concurso de la edición de 2018 y 2019, en sus respectivos formatos en prime time en las principales cadenas del grupo: Telecinco y Cuatro. La edición del pasado año comenzó el 15 de marzo, un mes antes de lo habitual. Este movimiento se explica porque a mediados de junio del pasado curso Mediaset emitió los partidos de la Copa Mundial de la FIFA de Rusia, por lo que, gracias al fútbol, tenían asegurado el liderato hasta mediados del mes de julio. Además, en el invierno de 2018, Telecinco no contó con ningún reality después del fracaso que supuso «Gran Hermano Revolution», la última edición hasta la fecha con concursantes anónimos.

El mejor estreno de la historia de «Supervivientes»

El plantel completo de concursantes de «Supervivientes 2019» - MEDIASET ESPAÑA

Las galas, tanto el pasado año como este, se dividen en dos programas: el «expres», que va de 22.00 a 23.00h, y la gala normal, que arranca tras el primero y aguanta y hasta la madrugada. En su estreno en 2018, la «Gala expres» de «Supervivientes», según los datos de la consultoría Barlovento, llegó hasta los 3.326.000 espectadores, un 17,20% de cuota de pantalla. En cambio, en la edición de 2019 obtuvo 4.363.000 espectadores y un 24% de share.

La gala normal de 2018 logró un 26,50% y 2.960.000 espectadores de media, y en 2019 subió hasta los 4.164.000 y 35,50%. Es decir, entre 2018 y 2019 subió más de un millón de espectadores en el «expres» y 1.200.000 en el resto de la noche, contando solo con el estreno.

Las galas más vistas desde el estreno del programa

Jorge Javier Vázquez presentando la primera gala de «Supervivientes» - MEDIASET ESPAÑA

Pero no solo de la primera y de la última gala vive «Supervivientes». Los jueves son, de largo, la mejor noche del reality. En estos dos últimos años, en las primeras seis entregas fueron la primera opción de los televidentes y lograron el «minuto de oro» dentro de sus espacios. Todo un éxito.

Sin embargo, mientras que en 2018 lograban una cuota media del 27,85% en sus primeras seis galas (16,77% en el «expres»), en 2019 han subido casi cinco puntos, hasta el 32,02% (20,88% si se mira el «expres»). Además, en 2018 hicieron una media de poco más de tres millones de espectadores, mientras que en este curso ya rozan los tres millones y medio.

Mejorando en «Supervivientes: Conexión Honduras»

Jordi González al frente de «Supervivientes: Conexión Honduras» - MEDIASET ESPAÑA

Los domingos es turno de «Supervivientes: Conexión Honduras». El espacio de debate ha cambiado de presentador entre un año y otro. Mientras que en la pasada temporada era Sandra Barneda la maestra de ceremonias, este año es Jordi González el que cumple con dicho papel. Sin embargo, las audiencias han sido muy parejas. En 2018, de media, los seis debates llegaron hasta el 19,62% de televidentes, un total de 2.687.000 espectadores. Este año, han hecho en el mes y medio de concurso 21,88% de share y 2.624.000 espectadores. «Conexión Honduras», en 2018, consiguió, durante este tiempo, los «minuto de oro» en cada emisión, algo que no se ha producido en 2019, ya que lo perdieron en dos programas.

Entonces, ¿ha bajado la audiencia? No necesariamente. Los dos debates que se encuentran por debajo de la media son los pertenecientes a la primera semana (28 de abril) y a la quinta (26 de mayo). Ambos domingos eran electorales, primero con motivo de las Elecciones Generales y posteriormente con las Europeas, Municipales y Autonómicas. En ambos casos, fueron los especiales de «Al rojo vivo», en LaSexta, quién se impuso a la última hora de los supervivientes. Si prescindimos de esos dos eventos especiales, la audiencia rondaría este 2019 el 23% de cuota de pantalla y los 2.800.000 espectadores, una cifra algo superior a lo alcanzado en la temporada anterior.

El curioso caso de «Tierra de nadie»

Carlos Sobera estrenándose como presentador de «Supervivientes: Tierra de nadie» - MEDIASET ESPAÑA

Tratamiento especial merece «Supervivientes: Tierra de nadie». El pasado año, este espacio pertenecía íntegramente a la programación de Telecinco. Sin embargo, Mediaset España ha experimentado con la «televisión transversal» emitiendo la primera hora de «Tierra de nadie» en Telecinco y, a partir de las 23.00h. aproximadamente, en Cuatro. Además, las retransmisiones de los partidos de la UEFA Champions League en abierto en Antena 3 perjudicaron mucho al programa de 2018.

El pasado año, de media, lograron hacer, del tirón en Telecinco, un 22,8% de cuota de pantalla (2.740.000 espectadores), mientras que este año, en su primera hora hacen un 17.03% (2.933.667 televidentes) y en el resto de la noche un 21.15% (2.378.000 personas). Especialmente notable es la diferencia en cuanto al «minuto de oro»: en 2018, «Tierra de nadie» logró tan solo este mérito en una de sus primeras seis emisiones, mientras que en 2019 llevan cinco.

Grandes aciertos y algún error

Ante todo esto, ¿se está beneficiando «Supervivientes» del «efecto Pantoja» en sus audiencias? Según todos los datos, todo apunta a que si. Lo hacen especialmente en las galas, donde se está colocando la edición de 2019 como la más vista de toda la historia del reality. También se nota en los datos de «Conexión Honduras», y todo apunta que la mejora se irá notando cada vez más, cuando el bajón de las dos noches electorales se vaya diluyendo.

Donde parece que la estrategia no está funcionando tan bien es en «Tierra de nadie»: los datos de este año son muy parejos a los de la temporada anterior —a pesar de que coincidía con partidos europeos en muchas ocasiones—, pero las audiencias que están logrando para Cuatro, la segunda cadena del grupo, son impresionantes. Más luces que sombras en un año que, posiblemente, se logre también batir el record de audiencia de la edición al completo.