«Edredoning» en «Supervivientes 2020»

Actualizado 09/03/2020 a las 00:53

«Ha habido sexo bajo las estrellas». Con estas contundentes palabras comenzó Jordi González el debate de «Supervivientes 2020» del pasado domingo. El jueves, tras la reoganización de equipos en la gala, Hugo Sierra e Ivana Icardi volvieron a estar en la misma playa. Como ya habíamos contando en ABC Play, el uruguayo y la italiana han formado la pareja más inesperada de la última edición del reality show de Telecinco. Todo apuntaba que la cadena los enviaba a Cayos Cochinos para continuar (con ayuda de Elena) el culebrón que Adara y Gianmarco habían comenzado. Sin embargo, han empezado su propia historia.

Las imágenes fueron acogidas con ternura en plató. Los colaboradores de «Supervivientes 2020» son conscientes del vínculo emocional que han creado y de lo importante que es tener algo así en la isla. «Pues a mí me llamaron de todo por hacer eso. No entiendo esta reacción ahora», dijo Violeta. «Pues porque fuiste la primera en hacerlo y eso nunca es fácil», respondió Carmen Alcaide.

El reencuentro de la pareja llegó después de una semana complicada para Hugo. El uruguayo vivió algunos momentos de tensión con sus compañeros, sufrió las malas decisiones del dios Cristian, pasó más hambre de lo que esperaba y estaba separado de su chica. «Estoy tocando la derrota últimamente y no me va muy bien», le dijo Hugo a Jorge Javier. Pero su suerte ha cambiado. Desde que conviven de nuevo en la misma playa, la pareja ha aprovechado cada segundo. El mismo jueves decidieron que iban a dormir separados del resto de sus compañeros y dejarse llevar por la pasión.

Pero no todo es amor en la isla. Durante estos últimos cuatro días, se han roto relación que parecían más que sólidas. Elena ya no tiene la misma relación con Pavón, y Rocío se ha declarado víctima de una traición. «Es que no entiendo por qué motivo (Fani) se muestra como si fuera mi amiga y luego habla de mí a mis espaldas», expuso dolida la hija de Antonio David. La de «La isla de las tentaciones» ha comentado con algunos de sus compañeros que su compañera no ha trabajado igual que el resto. De momento, no han podido tener la charla pertinente ya que se encuentran en playas distintas; sin embargo, no tardará en llegar.

Más comida

El equipo de «Supervivientes» es consciente de que las condiciones del concurso no son las habituales. El haber adelantado la fecha del mismo no solo ha significado que los concursantes tienen que exponerse a peores condiciones climáticas, también ha supuesto una mayor dificultad para obtener comida. «Los temporales hacen que no haya peces», comentó Fani. «Nosotros nos hemos quedado sin leña para el fuego», apuntó José Antonio. Por eso han añadido otra prueba de recompensa los domingos. Esta vez los concursantes tuvieron que superar una prueba de equilibrio con vasijas de barro para conseguir un bocata de calamares. En el equipo de los desvalidos, el afortunado fue Antonio Pavón; en los siervos, Barranco y Jorge; mientras que en los mortales pudieron compartir el premio bajo una intensa tormenta.

Bea, de camino a España

El jueves pasado se conoció al primer expulsado de «Supervivientes 2020». Vicky, Yiya y Antonio se quedaron en Playa Desvalida mientras que Bea fue la elegida por el público para volver a España. «Me ha dolido, me he sentido muy perdida y puede que la gente no me habrá encontrado. Lo mejor de esta experiencia han sido las estrellas y los atardeceres. Lo peor, que no he sido capaz de meter la cabeza debajo del mar», dijo sonriente. Pero antes de irse tuvo que pasar unos días en la isla. Aunque Bea está fuera de concurso desde el pasado jueves, no ha podido verse en un espejo hasta este domingo.

«Si me ponéis una música así 'sexy', me desnudo», comentó entre risas. La exconcursante de «GH», además de un bronceado, ha perdido 3'8 kilos en su paso por la isla. «Me veo las piernas muy, muy finas. ¡Ay, mi cara! ¡Que horror! Tengo las cejas como si fuesen dos gatos tumbados. Menos mal que no me he quedado más tiempo», añadió.