Echenique, Broncano o Berto Romero: Los insultos más bestias de «Roast Battle»

Actualizado 04/12/2018 a las 02:28

Esta temporada Comedy Central ha estrenado la versión española de «Roast Batle», un programa derivado del archiconocido Roast que se emite con gran éxito en Reino Unido y EE.UU y cuya premisa no es otra que la de humillar verbalmente al contrincante. Así lo avisó Dani Mateo en una entrevista con este medio con motivo de la presentación del espacio que, en las últimas semanas, ha enfrentado sobre el escenario a rostros como Berto Romero y David Broncano o al mismísimo Pablo Echenique con la cómica y economista Marta Flich. Este martes (22.45) Comedy Central emitirá un especial en el que mostrará los mejores golpes bajos de un programa que nació con la premisa de «traspasar los límites del humor». Aquí te mostramos algunos:

— Pablo Echenique VS Marta Flich:

«Cuando me invitaron al programa me dijeron que cómo podía soportar ir a un programa en el que alguien me dijera una burrada tras otra. Si fuera por eso, me tendría que ir de Podemos».

(A Marta Flich): «Eres a la interpretación como UPyD a la política»

— Santi Rodríguez VS Toni Moog:

— David Broncano VS Berto Romero:

— Antonio Castelo VS Kaco Forns: