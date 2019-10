El duro golpe de Isabel Pantoja a Chabelita: pide su despido en Telecinco

Actualizado 02/10/2019 a las 12:09

Día a día, Isabel Pantoja va subiendo puestos en el escalafón de Telecinco. La tonadillera (y matriarca del clan Pantoja) ha conseguido tener presencia de su familia en los principales formatos de la cadena, desde «Sálvame» hasta «El programa de Ana Rosa». Incluso se escuchan repiques de que la cantante podría ser la encargada de presentar las Campanadas. Pero lo que también se rumorea es que Isabel Pantoja ha pedido la cabeza de su hija Chabelita en Telecinco.

Según informa «Lecturas», Isabel Pantoja ha hecho algunas llamadas a distintos jefes de Telecinco para dejar bien clara su posición. No está dispuesta que nadie de la cadena la cuestione como madre, y menos su propia hija, quien actualmente trabaja como colaboradora en «El programa de Ana Rosa».

Recordemos que, tras la ausencia de su madre (y la de su hermano Kiko Rivera) en la presentación de su single«Ahora estoy mejor», Isa Pantoja se mostró desconsolada en el escenario de la madrileña discoteca Kapital. «Lo de mi hermano me lo esperaba, aunque me duele más que no venga mi madre porque habíamos organizado todo esto para que no hubiese nadie que la pudiese incomodar», dijo en la presentación la joven en referencia a Dulce –su exniñera– y Aneth –amiga de la joven y excompañera de la cantante en «Supervivientes»–.

Pero el reproche no terminó ahí. Isa Pantoja aprovechó la ventana que le daba «El programa de Ana Rosa» para reprochar el comportamiento de su madre. Incluso acusó a su madre de haber filtrado información sobre su «mala» relación con su novio Asraf. «No entiendo por qué llama a periodistas en vez de decírselo a mis amigas. Lo ha contado a gente que la ha puesto verde», dijo en el espacio de Telecinco.

Ahora, que se ha presentado a Isabel Pantoja como miembro del jurado de «Idol Kids», se ha convertido oficialmente en una de las estrellas de la cadena. Por eso, la tonadillera ha aprovechado la fiesta de presentación de Mediaset para arremeter contra su hija ante sus nuevos compañeros de trabajo. «Si no quiere saber nada más de la familia, que nos deje en paz. Me he desvivido por mi hija, y ahora no sé ni dónde vive ni lo que hace por las noches. Tengo miedo de que le pase algo y aparezca en una cuneta», cuentan que explicó con lágrimas en los ojos.