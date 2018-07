Las durísimas palabras de una feminista gitana contra «Los Gipsy Kings»

Actualizado 16/07/2018 a las 22:36

El pasado viernes Cuatro emitió en prime time el último episodio de «El embarazo de la Rebe», un spin-off del reality «Los Gipsy Kings», basado en la vida de varias familias gitanas. El programa ha sido criticado en numerosas ocasiones y acusado de reproducir estereotipos y prejuicios acerca de la comunidad gitana. Pero el canal de Mediaset no se arruga ante las críticas, pues el dinero es quien manda y tanto «El embarazo de la Rebe» como «Los Gipsy Kings» y anteriormente «Palabra de Gitano» han cosechado estupendos datos de audiencia.

Antonio Vázquez, vicepresidente del Consejo Estatal del Pueblo Gitano, declaró en su día a ABC que esta clase de programas muestran «una imagen de los gitanos totalmente injusta y que en absoluto se corresponde con la realidad». Para Vázquez, «se está mostrando una imagen demasiado frívola y sesgada de la comunidad gitana que es realmente preocupante».

La última en sumarse a las críticas ha sido la tuitera @femitana, una gitana feminista que publicó en su perfil un hilo explicando por qué su pueblo «está harto» de esta clase de programas. En la misma línea que Vázquez, la tuitera se quejó de que «Los Gipsy Kings» presentan «los estereotipos más rancios sobre nuestro pueblo, lo que hace que cada vez más y más personas retroalimenten su racismo y discriminación. Nos representan como seres incultos e incapaces, atrasados, que no saben hablar y se ganan la vida en el mercado, pasando droga o robando. Nos convertimos prácticamente en los monos de feria de los payos, en una burla».

Partiendo de la base de que esos programas reproducen los estereotipos más rancios sobre nuestro pueblo, lo que hace que cada vez más y más personas retroalimenten su racismo y discriminación hacia nosotros. — ari♀ (@femitana) 14 de julio de 2018

La tuitera llama la atención sobre el hecho de que «esos programas están hechos por y para payos, para vuestro consumo única y exclusivamente. Para que os podáis reír a costa de otros. ¿Y sabéis por qué? Porque los gitanos no importamos a nadie. Estamos totalmente invisibilizados». Del mismo modo, critica que los gitanos no tengan «un mínimo de representación en las series o películas, a no ser que sea para representar a un gitano ladrón sin estudios». Y añade que eso no sucede «porque no queramos, es porque no nos dejan».

Más adelante habla sobre las acusaciones de machismo contra la cultura gitana, y @femitana apunta a los payos: «Lanzan balones fuera con respecto al machismo, pintando a nuestra raza como la más machista y retrógrada, mientras en Europa siguen asesinando y violando a mujeres y da la casualidad de que todos son hombres blancos. Si en nuestras costumbres hay machismo/homofobia/etc dejadnos a nosotros hablar sobre eso. Dejad que nosotros alcemos la voz, no somos gilipollas, sabemos cuestionar y analizar las cosas igual que vosotros, queridos payos sabios».

Dejad que las mujeres gitanas nos quejemos del machismo, que reivindiquemos nuestro derecho a trabajar, a no quedarnos con el papel de cuidadoras del hogar, a estudiar, a ser independientes y tener autonomía. Dejadnos a las gitanas hablar sobre eso. — ari♀ (@femitana) 14 de julio de 2018

Por último acusa a los gitanos que aparecen en el programa de reforzar los estereotipos, pero llama a reflexionar sobre las causas que les mueven a ello: «Esos gitanos que salen en esos programas tampoco son conscientes del problema. No os centréis en los gitanos que salen y centraos en los payos interesados con pasta que les ofrecen la oportunidad de hacerlo».