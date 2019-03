Las duras críticas a Malú en Telecinco: «Era inhumana y horrible»

Actualizado 12/03/2019 a las 13:57

Hace bastante tiempo que la cantante Malú no es bienvenida en Mediaset. La negativa de la artista a formar parte del jurado del talent «Idol Kids», anunciado y cancelado casi simultáneamente por Telecinco, no sentó bien a la cadena que dirige Paolo Vasile, que tras el desplante de la cantante decidió cerrarle para siempre sus puertas.

La supuesta relación entre Malú y el líder de ciudadanos Albert Rivera ha vuelto a poner de actualidad la figura de la cantante, que vuelve a estar muy presente en Telecinco aunque no precisamente como le gustaría. La cadena ha decidido desempolvar varios de sus encontronazos con Malú y, en las últimas semanas, ha recordado distintas anécdotas de su paso por Telecinco y con las que la cadena evidencia el carácter difícil y exigente de la cantante. «Aquí lió una muy gorda. Sucedió fuera de plató. Dijo que se iba y se le invitó a irse. Venía a promocionar su disco cuando estaba con La Voz», dijo Mila Ximénez en «Sálvame» a principios de este mes.

Tal y como relató David Valdeperas, uno de los responsables del programa de Telecinco, Malú «iba a cantar en Sálvame pero ni Jorge ni colaboradores se podían acercar a ella», aseguró, al tiempo que concretaba que él, como director, se opuso a tales condiciones. Este fin de semana, además, el programa «Cazamariposas» recordó que invitó a la artista a cantar en la boda de la exconcursante de «Gran Hermano» Chiqui, algo a lo que Malú se opuso para no dañar con ello su imagen. Tras el desplante de la cantante a la concursante de GH, fue Malena Gracia la artista invitada a participar en el mediático enlace. «No sabía nada, me ha sorprendido. Si no quiso venir a mi boda eso que se perdió. Se lo hubiera pasado fenomenal y genial. Pero vamos, Malú no es nadie en mi vida», afirmó Chiqui.

No han sido estas las únicas críticas hacia la figura de Malú. Esta semana un concursante de «La Voz», en el que la cantante fue una de las coaches durante la emisión del programa en Telecinco, ha asegurado que la artista «era inhumana y, como persona, horrible». Estas declaraciones se suman a las pronunciadas hace unos días por el televisivo Boris Izaguirre, quien retrató a Malú como una novia un tanto peculiar: «Cuando fue novia de Gonzalo Miró fue tan rara, nunca la pudimos saludar bien, nunca tuvimos como una conversación... También es cierto que yo no vivía aquí, estaba entre Miami y Madrid, pero la noté como que ella solamente quería a Gonzalo Miró para ella y no le interesaban tanto sus amigos».