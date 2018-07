La dura insinuación de un juez de «Factor X» sobre Risto Mejide

Actualizado 05/07/2018 a las 23:35

Telecinco emitió este jueves la gaña final de «Factor X», uno de los buques estrella en la programación de la cadena, pero que en esta última temporada ha flaqueado con sus datos de audiencia. El desgaste del formato ha sido más que evidente, tanto que el canal de Mediaset tuvo que cambiar la fecha de emisión de esta final, que debería haberse emitido el viernes.

La final, presentada como todas las galas por Jesús Vázquez, contó con las actuaciones especiales de James Arthur, ganador de la edición británica en 2012 y de Ruth Lorenzo, quinta clasificada también en la británica en 2008. Además, Laura Pausini abandonó por unos momentos su silla en el jurado para subirse al escenario y cantar «Nuevo», el segundo single de nuevo álbum «Hazte sentir».

Fueron cuatro los concursantes que se midieron en la gala definitiva de «Factor X». La primera fue Elena Farga, perteneciente al equipo de chicas y cuyo coach es Risto; por parte de Xavi Martínez cantaron las chicas de W CAPS (con una original versión de «Lo siento», de Beret) y del equipo de Laura Pausini llegaron hasta el final Pol Grand y Samuel. Durante la noche los finalistas tuvieron que subirse dos veces al escenario, lo que incrementó los nervios con los que se enfrentaban a la competición.

Al comienzo hubo una primera ronda de actuaciones, tras la cual los espectadores votaron a través de la app oficial del talent y vía telefónica. De esos votos saldrían los dos concursantes que aspirarían a la medalla de oro, mientras que los otros dos se quedan fuera. A continuación, los finalistas volvieron a cantar el tema con el que llegaron a las audiciones y, al finalizar la noche, el favorito de los espectadores se proclamaría ganador de Factor X y se vería recompensado con su primer contrato discográfico con Sony Music.

Desde que empezó la gala quedó claro que no iba a ser un camino de rosas, ni para los concursantes ni para los miembros del jurado. Tras la actuación de W CAPS empezaron los líos entre los jueces. Laura Pausini quedó encantada con su número, pero enseguida Risto se lanzó a ejercer su papel de aguafiestas. «Me parece que siempre cantáis igual todas las canciones. Sois unas excelentes semifinalistas, pero no creo que no tenéis talento para estar en la final. La cobardía de Xavi Martínez es la que os ha hecho estar aquí», dijo el catalán, que no acostumbra a morderse la lengua.

Con razón, Martínez reaccionó a sus palabras y ambos vivieron un sonoro enfrentamiento en plató. «Lo has llevado todo donde tú querías», le espetó, desafiante, y contrataacó dejando caer que el quien había votado interesadamente para favorecer a su equipo había sido Risto. «Eso no es cierto», replicó, «aquí ha ganado el nepotismo sobre la meritocracia, pero no por mí». El presentador, cansado del duelo de egos, cortó por lo sano la discusión.