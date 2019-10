La dura crítica de José María García a los políticos españoles: «Son mediocres»

Actualizado 10/10/2019 a las 23:06

Este miércoles, el periodista José María García, un auténtico referente del sector de la información, visitó a Toñi Moreno en «Aquellos maravillosos años», el programa de entrevistas que esta última presenta en Telemadrid. Sin pelos en la lengua, como viene siendo habitual en él, el comunicador pasó revista a varios de los temas más candentes de actualidad.

Como no podía ser de otro modo, Moreno y García charlaron acerca del bloqueo político que se vive en España y que ha abocado al país a la convocatoria de nuevas Elecciones Generales, que tendrán lugar el próximo 10 de noviembre. A ese respecto, el periodista dio su opinión a su manera. «Voy a a hablar de elecciones mezclándolas con el periodismo. Los españoles hemos hecho de España un país magnífico y genial. Pero no puede ser, utilizando terminología deportiva, un país de Champions, que es lo más grande. Porque para que un país sea grande, grande, grande... tiene que tener unos políticos de primerísima división», afirmó García.

«¿Crees que estos cuatro lo son?», le preguntó Moreno. Y García fue tajante. «No, no son de Primera División. Pero es que no pueden serlo y no tienen la culpa ellos. Hemos convertido a la política en la ley de la mediocridad. Y los políticos también son mediocres, porque se corresponde con lo que ganan. España es una sociedad anónima de 49 millones de socios, con un presupuesto de más de un billón de euros. ¿Tú crees que el tío que preside ese Consejo de Administración puede ganar al año 80.000 euros?», le preguntó a la presentadora de Telemadrid. «¿Qué pretendes? Que ganen más?», respondió esta.

De nuevo, García habló con claridad. «No, perdóname. ¿Puede ganar al año 80.000 euros cuando él nombra a dedo al presidente de Telefónica? ¿O al de Iberdrola? Pero es que hoy el director de cualquier empresa media gana unos 300.000 o 400.000 euros. Dicen que los políticos están muy mal pagados, pero para lo que saben... ¡están de puta madre pagados!», afirmó, entre risas. «Pero el problema es que a la política llegan o los que no dan para más o los que saben poner la mano», afirmó el comunicador.

A continuación, Moreno quiso saber la opinión de García acerca de los principales líderes políticos. «¿Te gusta alguno de ellos?». «No», respondió «Butanito», rotundo. «El 10 de noviembre son las elecciones. Yo voy a votar y pido a todo el mundo que vote. No se lo merecen, porque nosotros ya hemos votado y los que no han cumplido con su obligación son ellos, pero hay que hacerlo», comentó, sin querer pronunciarse acerca de sus ideales.

Más allá de la política, García también quiso pronunciarse al respecto de otros asuntos, como la situación actual del periodismo o su carrera profesional. «He tenido muchísimos amigos y muchísimos enemigos. Pero he sido un privilegiado en tantas y tantas cosas... ahora mismo llevo 18 años retirado y la gente se sigue acordando de mí. Por ejemplo, no voy al fútbol en directo porque es muy duro soportar eso de: “¿Cuándo vuelves?”. Y digo... “Pero oiga, que yo ya he trabajado todo lo que tenía que trabajar. Dejen ustedes que trabajen los jóvenes”», refirió. «Aquellos eran otros tiempos para el periodismo deportivo, político, del corazón... El periodismo ha desaparecido. Hoy no hay periodismo», zanjó el periodista en «Aquellos maravillosos años».