Actualizado 23/04/2019 a las 11:48

Terelu Campos está al límite. Las críticas de los colaboradores del programa de Telecinco hacia su hermana, Carmen Borrego, han tensado a la hija mayor de María Teresa Campos hasta el límite de plantearse su permanencia en el popular espacio de Mediaset. Después de que Terelu defendiera a su hermana, que alegó estar de baja médica para no acudir a «Sálvame Okupa», Kiko Hernández hizo públicas unas fotografías en las que podía verse a la colaboradora de viaje en Santander a pesar de mostrar un parte médico en el que se le recomendaba absoluto reposo.

Esta semana Terelu regresó al plató de Telecinco y se negó a ver las imágenes del polémico tartazo que su hermana sufrió en «Sálvame Okupa». «Creo que estoy en mi derecho en ver lo que considere», afirmó ante la insistencia del programa.

Tras la polémica generada por la participación de Borrego en el reality de la cadena así como su sufrimiento tras el tartazo de la discordia, Kiko Hernández quiso matizar ante la audiencia que nadie coaccionó a la colaboradora a participar en el programa de convivencia algo que, al parecer, sí ha alegado Borrego. «No hubo ninguna llamada para pedir a Carmen Borrego que participara en el programa, según me dicen los responsables de La Fábrica de la Tele (productora de «Sálvame»). Es gente que lleva trabajando aquí 20 años y me fío de ellos, pues si no me fiara no estaría trabajando aquí», dijo el colaborador.

Tras el discurso de Kiko Hernández, Terelu Campos se aventuró a afirmar que, si él confiaba en los responsables del programa, ella también haría lo propio con su hermana y creería su versión de los hechos. Fue entonces cuando Kiko Hernández cuestionó a la colaboradora: «O te fías de Carmen Borrego o te fías de La Fábrica de la Tele. Si no te fías, ¿qué haces trabajando aquí? Yo no trabajaría con alguien de quien no me fío», aseguró Hernández. A los pocos minutos, Terelu Campos optó por levantarse de su asiento y dejar el plató «para no volver más». ¿Habrá terminado la etapa de Terelu en el programa de Telecinco?