Actualizado 08/08/2019 a las 22:27

Cada vez hay más opciones para consumir deporte (y fútbol) en la pequeña pantalla. Con el auge de las plataformas, la oferta es cada vez mayor y es más sencillo para el usuario visionar cualquier espectáculo deportivos, aunque lo cierto es que los derechos de explotación cambian temporada a temporada y cada verano, al espectador le toca «reinventarse».

Atrás quedaron los tiempos en los que solo había una plataforma para poder disfrutar de la jornada deportiva. Ahora, el consumidor tiene a tiro de botón la posibilidad de disfrutar de cualquier disciplina que se tercie. Comenzando por la Primera División española –LaLiga Santander, por motivos de patrocinio–. Con Vodafone TV autodescartado de la pelea por el fútbol, la próxima temporada, será emitida a través de cuatro plataformas de pago: Movistar+, Orange, Jazztel y la gran sorpresa, MiTele Plus, servicio de Mediaset y que emitirá LaLiga y la Champions League. Su oferta es la más económica, puesto que ofrecerá ambas competiciones por 35 euros, aunque el usuario debería contratar el servicio de Internet por su cuenta.

Las otras tres, Movistar+, Orange y Jazztel, incluyen la conexión a la red en sus tarifas, que oscilan entre los 78 y los 165 euros en total. Pese a ello, no siempre habrá que pagar, pues cada semana se emitirá un encuentro en la televisión en abierto a través de GOL. El de la primera jornada será el Real Betis-Valladolid, el lunes 19 de agosto a las 22.00. Además, las cuatro plataformas mencionadas también emitirán laLaLiga SmartBank –segunda división española, denominada así también por motivos promocionales– y la UEFA Europa League, segunda máxima competición continental tras la Liga de Campeones. Además, Movistar+ emitirá la Supercopa de Europa que medirá al Liverpool y al Chelsea británicos el próximo 14 de agosto. Los derechos de la Copa del Rey, por su parte, todavía no se han adjudicado, igual que los de la Supercopa de España.

Falta por conocer qué pasará con la Primera Iberdrola, categoría de élite del fútbol femenino y que podría pasar a ser retransmitida por Movistar+. Más allá de ello, cada jornada se emitirán en abierto entre uno y dos encuentros de LaLiga SmartBank en GOL, cadena que también retransmitirá dos partidos por jornada de la Primera Iberdrola. Además, los encuentros clasificatorios de la selección española para la Eurocopa de 2020 y de la UEFA Nations League se emitirán por La 1 de RTVE. En cuanto a la mencionada Primera Iberdrola, los encuentros como local del FC Barcelona siempre se emitirán en Barça TV, el canal del conjunto azulgrama

El resto de ligas, solo en las plataformas

Aunque no solo de fútbol español vive el usuario patrio. La Premier League –la primera división del fútbol británico– está a punto de arrancar, aunque este año ya no se podrá seguir a través de Movistar+. Sus derechos de emisión pasan a ser propiedad de la emergente DAZN, que emitirá varios partidos cada jornada. La plataforma también retransmitirá encuentros de la EFL Championship (segunda división) y la League One (tercera), así como la Carabao Cup y la FA Cup (los dos torneos de Copa de Inglaterra), así como la Community Shield (la Supercopa británica) en exclusiva. Asimismo, DAZN estará al cargo de las tres competiciones más importantes de la CONMEBOL –la Confederación Sudamericana de Fútbol– a nivel de clubes: la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana y la Recopa (equivalentes, para que el espectador lo entienda, a la Champions, la Europa League y la Supercopa).

A ese respecto, DAZN, que ya retransmitió este verano la Copa América y la Copa Oro de la CONCACAF, las dos competiciones de selecciones más importantes del continente americano, también estará al frente de varias competiciones más a nivel futbolístico. Son los casos de la MLS (primera división estadounidense), la J1 League (primera división japonesa) y la Coppa y la Supercopa de Italia. En alusión al país transalpino, Movistar+ emitirá cada jornada encuentros tanto de la Serie A (división más alta) como de la Bundesliga (primera alemana) y la Ligue 1 (primera francesa). Por su parte, Eurosport, integrado en Movistar+, Orange TV, Vodafone TV y DAZN, emitirá por su parte la Copa África de Naciones, cuya última edición finalizó hace solo unas semanas.