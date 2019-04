¿Dónde está Ana Rosa Quintana?

Actualizado 15/04/2019 a las 15:55

Ana Rosa Quintana ha vuelto a ausentarse en su programa. Esta vez no ha sido por motivos personales ni tampoco por encontrarse indispuesta. La presentadora del matinal de Telecinco ha aprovechado la Semana Santa para irse de vacaciones con su familia antes de las elecciones generales del 28A.

Ha sido la propia presentadora la que ha anunciado su ausencia a través de Instagram. «Y hace nada salía del plató… VACACIONES», escribía emocionada Ana Rosa Quintana junto a una fotografía en la que aparece con el look que lució el viernes pasado. Como en otras ocasiones, los encargados de sustituirla al frente de «El programa de Ana Rosa» han sido Joaquín Prat y Patricia Pardo, colaboradores habituales del espacio.

Ana Rosa Quintana ya se había ausentado hace apenas unos días, cocnretamente el pasado 5 de abril. Según explicó Joaquín Prat, no había podido asistir al plató por problemas personales sin concretar que había ocurrido. El pasado mes de noviembre la presentadora también se ausentó de «El programa de Ana Rosa» por primera vez en 15 años (sin contar las vacaciones de verano).

Como era de esperar, los medios no tardaron en hacerse eco de la noticia. Apenas dijeron que se encontraba «indispuesta», pero fue Sonsoles Ónega quien se atrevió a preguntarle una duda que tenían muchos españoles: «¿Qué te pasó ayer? Para un día que faltas y mira la que se ha liado».

Ana Rosa le contestó con una sonrisa: «Aprovecho para decir que una es humana y ya saben ustedes el virus este gastrointestinal que hay ahora. Aquí yo sigo con mi esto (mostrando una botella de Aquarius), pero me encuentro fenomenal. En estos quince días no he faltado ningún día pero es que ayer era imposible, no me podía ni mover del cuarto de baño».