El desplante de «First Dates» con una comensal reincidente

El día de San Valentín está cada vez más cerca y «First Dates» , la celestina de la parrilla española, ha querido aprovechar el momento para darle una nueva oportunidad a algunos de sus comensales con peor suerte. Una de las seleccionadas fue Rocío . La catalana protagonizó uno de los plantones más sonados del programa y acudió al restaurante con la intención de cambiar su suerte. Sin embargo, «First Dates» tenía un as en la manga escondido para ella.

Rocío tuvo la oportunidad de elegir a su cita con el teléfono rojo del amor. Al otro lado de la línea telefónica había tres chicos. Entre ellos, se encontraba José María, el mismo chico que decidió no tener una cita con ella tras ver su apariencia. « Me sentí humillada . Se despidió hasta de los propios camareros y ni me miró a la cara», recordó la comensal.

Pese al mal rato que le hizo pasar José María, Rocío, tras ver a los otros dos candidatos (poco acertados por parte del programa), decidió darle una segunda oportunidad. «¿Qué te dijeron cuándo salió todo lo que pasó?», le preguntó el joven. « Recibí muchas muestras de cariño de mi entorno y eso me ayudó a superarlo. No me molestó que me rechazaras, me afectó la forma en la que lo hiciste», respondió.

«Quería pedirte perdón. Me puse muy nervioso y actué de mala manera. (...) Cuando te vi llorar me di cuenta de que te hice daño. Quiero sentarme contigo y hablar como personas adultas», confesó José María a cámara. «Lo siento mucho, de verdad», le dijo a Rocío mientras le abrazaba.

Pese a que los esfuerzos de José María por agradar a su cita, Rocío no bajo la guardia en ningún momento. La barcelonesa aprovechó cada oportunidad que tuvo para reprocharle su actitud. Incluso, se cobró su propia venganza . Mientras que él aceptó tener una segunda cita, ella dejó claro que no. «Para ti esto ha sido un lavado de imagen. Acepto tus disculpas, pero no te he creído nada», le dijo.